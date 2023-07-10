7 признаков, что в вашем доме завелась нечистая сила

Иногда хозяева ощущают враждебное присутствие.

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Эзотерики считают, что иногда нам приходится делить собственную квартиру не с занудными родственниками, а с нечистой силой. Такое соседство лишает энергии, приводит к неприятностям, влияет на силы и настроение. Как понять, что в доме появились потусторонние гости?

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Запах

Многие эзотерики считают, что первым признаком присутствия нечистой силы становится неприятный запах. Кто-то говорит, что потусторонние гости приносят с собой запах тухлых яиц, сырости, другие считают, что в квартире начинает пахнуть землей или необычным парфюмом. Если вы заметили неприятный, новый аромат дома, почистите пространство свечами, шалфеем или благовониями.

Странные звуки

Это классический признак «нехорошей квартиры». Если ночью или по вечерам вас стали беспокоить невнятные шумы и звуки, которые вы не можете опознать, задумайтесь. Может, так ваше внимание привлекает домовой или более неприятные соседи?

Начались проблемы с электричеством

Не паникуйте! Если в квартире выбивает пробки или не мигают лампочки, скорее всего, дело в плохой проводке. Обратитесь к электрику. Но эзотерики считают, что вместе с другими признаками такие моменты намекают на появление в квартире потусторонней силы.

Внезапный холод

Конечно, осенью и весной почти все сталкиваются с холодом в квартире, когда приходится надевать теплый свитер и носочки. Но, если мороз пробегает по коже в самый жаркий день, то в пору вспомнить расхожую фразу про «могильный холод», который сопровождает появление нечистой силы.

Гибель цветов

Растения очень чутко реагируют на атмосферу в доме, поэтому, если в квартире появилось что-то потустороннее и враждебное. Обратите внимание на то, как ведут себя зеленые питомцы. Впрочем, и они иногда гибнут из-за неправильного ухода, а не по вине зловредного барабашки.

Животные ведут себя странно

Кошки, как и собаки, видят то, что нам незаметно. Если они начали часто беспокоиться без повода, болеть или неожиданно бояться чего-то, возможно, на квартиру кто-то или что-то оказывает негативное воздействие.

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