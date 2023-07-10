Дизайнеры назвали пять стильных идей для оформления потолка
Эксперты myDecor собрали пять самых эффектных идей для оформления потолка дома.
С помощью яркой краски потолок можно сделать акцентным пятном в интерьере. Также можно покрасить верх комнаты в цвет стен. Так получится создать уютную атмосферу.
Оформить потолок можно и с помощью светильников. Подойдёт даже лаконичная трековая система освещения.
Потолок можно расписать. Причём это необязательно должна быть высококачественная картина. Можно оформить потолок с помощью геометрической абстракции.
Также хорошее решение – это панели. Они помогут даже скрыть неровности потолка.
Лепнина – отличный выбор для элегантного интерьера.