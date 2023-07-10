Почему не плодоносит карликовая яблоня
Если вы мечтаете превратить залуженный участок или солнечный дворик в контейнерный яблоневый сад, то это вполне возможно с карликовыми яблонями. Кроме того, выращивание мини-яблонь практикуется и в почве, если целью является побыстрее увидеть результаты своих трудов, то есть создать скороспелый сад.
Для создания карликовой яблони не применяется генная инженерия, достаточно владеть обычной техникой прививки. Привой (черенок или побег желаемого сорта яблони) прививается на карликовый подвой, который выбирают по выносливости и адаптации к климату. Деревце будет расти ровно настолько, насколько ему позволят корни. Таким образом, объединение привоя с определенным подвоем позволяет получать яблоню с контролируемым размером. Многие питомники предлагают на продажу готовые карликовые яблони нескольких сортов – Гала, Голден и Ред Делишес, Джанголд, Фудзи (или Фуджи), Гренни и т.д.
Итак, вы купили карликовую яблоню, но почему-то она не плодоносит. Вот несколько аспектов, которые влияют на столь долгожданный урожай.
Возраст дерева
Карликовые яблони, как известно, растут быстрее и достигают зрелости намного раньше своих полномерных родственников. В среднем стоит ожидать, что ваша карликовая яблоня зацветет и принесет плоды через 2-3 года после ее посадки. С другой стороны, стандартной яблоне может потребоваться от 8 до 10 лет до плодоношения. Так что, если вы купили саженец в прошлом году, отсутствие плодов в этом в порядке вещей.
Весенняя непогода и отсутствие опыления
Если мини-яблоня уже трехлетка, а завязей не наблюдается, то вспомните о погоде весной. Внезапное похолодание в период цветения могло нанести непоправимый ущерб цветам и бутонам. Карликовые яблони чувствительнее обычных к холодам, поэтому их размещают на самом солнечном, теплом месте.
Кроме того, низкие температуры могли препятствовать опылению. Играет роль и яблочная компания. Большинству яблонь для опыления требуется посадка другого сорта. Хотя, например, Голден Делишес в своей карликовой ипостаси предлагается как самоопыляемый сорт, наличие поблизости еще одной яблони даст шанс увеличить урожай.
Яблоня заболела
Карликовые яблони подвержены тем же заболеваниям, что полномеры, а в силу того, что их часто высаживают на участках с можжевельником, предназначенным для декора, они могут заразиться кедрово-яблочной ржавчиной.
Кедрово-яблочная ржавчина – опасное заболевание, вызываемое грибом Gymnosporangium juniperi-virginianae. Гриб в первую очередь поражает листья и плоды, вызывает дефолиацию и опадание.
Первым видимым симптомом на яблоне является появление небольших желтых пятен на листьях ранней весной. Со временем эти пятна увеличиваются и в конечном итоге приобретают ярко-оранжевый или ржавый оттенок. Зараженные листья желтеют и опадают, на завязях и плодах будут похожие пятна ржавого цвета с тем же исходом.
На можжевельнике симптомы другие. Гриб вызывает появление небольших коричневых или черных пятен на ветвях, затем к набуханию ветвей и образованию галлов. Во влажную погоду галлы превратятся в оранжевые студенистые выступы, похожие на рога, откуда затем споры попадут на близлежащие яблони.
Если на яблоне или можжевельнике появилась кедровая ржавчина, немедленно проведите опрыскивание фунгицидами. Можно использовать каптан - фунгицид широкого спектра действия, эффективный против многих различных типов грибных инфекций; триадимефон – системный фунгицид (поможет и от мучнистой росы, и от парши яблони); тиофанат-метил – контактный и сильный фунгицид.
Мучнистая роса – еще одно грибное заболевание - часто доставляет проблем карликовым яблоням, покрывая их листья, побеги, цветы и завязи белым или серым мучнистым налетом.
Последствия тяжелой инфекции включают опадение листьев, завязей, отсутствие или сильное сокращение плодоношения.
Для борьбы с мучнистой росой яблони можно применять как фунгициды при сильном заражении, так и народные способы, когда давление болезни невелико.
Народные способы от мучнистой росы на яблоне
- Пищевая сода - щелочное вещество, нейтрализующее уровень рН листьев, затрудняя выживание гриба мучнистой росы. Чтобы приготовить раствор, смешайте половину столовой ложки пищевой соды на трехлитровую банку воды, добавьте столько же растительного масла и жидкого мыла для мытья посуды. Опрыскивайте раствором пораженные листья, стараясь покрыть их с обеих сторон, один раз в неделю, пока мучнистая роса не исчезнет.
- Молоко - еще одно известное натуральное средство от мучнистой росы. Молочная кислота помогает предотвратить рост гриба: смешайте одну часть молока с двумя частями воды в пульверизаторе и наносите на пораженные листья раз в неделю.
- Чесночно-перцовый аэрозоль – полезная вещь как против мучнистой росы, так и для отпугивания вредителей. Измельчите в блендере одну луковицу чеснока, два перца на литр воды. Дайте раствору настояться в течение одного часа, процедите смесь и добавьте одну столовую ложку мыла для мытья посуды. Опрыскивайте раствором пораженное дерево один раз в две недели.
Народные средства могут быть не столь эффективны, как коммерческие фунгициды, и потребуют более частного применения, но это альтернатива для тех, кто предпочитает ухаживать за карликовой яблоней органически.
Вредители яблони
Заражение яблони вредителями, такими как яблонная плодожорка, долгоносики, щитовки и др., ослабляет дерево, вредит процессам цветения и плодоношения. К распространенным препаратам для защиты яблоней от вредителей относятся спиносад (природный инсектицид, полученный из почвенной бактерии, эффективен против многих вредителей яблони, таких как плодожорка, листовертка и паутинный клещ); карбарил и имидаклоприд (эти синтетические инсектициды следует применять строго по инструкции, чтобы не навредить полезным насекомым, в том числе опылителям яблони).
Слишком перекормили азотом и сильно обрезали
Для карликовых яблонь нужно соблюдать умеренность при внесении азотных удобрений. Минеральные азотные удобрения вносят только ранней весной.
Яблоню первого года жизни лучше подкормить в апреле органическим раствором навоза, например, кило куриного навоза на полведра воды. Яблоне второго года жизни нужно не более 40 граммов азотных удобрений на приствольный круг, с третьего года можно повысить дозу до 90 граммов на приствольный круг. Перед внесением минеральных удобрений и после почву следует хорошенько полить.
Если вы переборщили с азотом, яблоня направит большую часть своих ресурсов и энергии на выращивание ветвей и листьев в ущерб цветам и плодам. Кроме того, вам придется выполнить агрессивную обрезку, что отодвинет срок плодоношения.