Почему не плодоносит карликовая яблоня

Если вы мечтаете превратить залуженный участок или солнечный дворик в контейнерный яблоневый сад, то это вполне возможно с карликовыми яблонями. Кроме того, выращивание мини-яблонь практикуется и в почве, если целью является побыстрее увидеть результаты своих трудов, то есть создать скороспелый сад.

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Для создания карликовой яблони не применяется генная инженерия, достаточно владеть обычной техникой прививки. Привой (черенок или побег желаемого сорта яблони) прививается на карликовый подвой, который выбирают по выносливости и адаптации к климату. Деревце будет расти ровно настолько, насколько ему позволят корни. Таким образом, объединение привоя с определенным подвоем позволяет получать яблоню с контролируемым размером. Многие питомники предлагают на продажу готовые карликовые яблони нескольких сортов – Гала, Голден и Ред Делишес, Джанголд, Фудзи (или Фуджи), Гренни и т.д.

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Итак, вы купили карликовую яблоню, но почему-то она не плодоносит. Вот несколько аспектов, которые влияют на столь долгожданный урожай.

Возраст дерева

Карликовые яблони, как известно, растут быстрее и достигают зрелости намного раньше своих полномерных родственников. В среднем стоит ожидать, что ваша карликовая яблоня зацветет и принесет плоды через 2-3 года после ее посадки. С другой стороны, стандартной яблоне может потребоваться от 8 до 10 лет до плодоношения. Так что, если вы купили саженец в прошлом году, отсутствие плодов в этом в порядке вещей.

Весенняя непогода и отсутствие опыления

Если мини-яблоня уже трехлетка, а завязей не наблюдается, то вспомните о погоде весной. Внезапное похолодание в период цветения могло нанести непоправимый ущерб цветам и бутонам. Карликовые яблони чувствительнее обычных к холодам, поэтому их размещают на самом солнечном, теплом месте.

Кроме того, низкие температуры могли препятствовать опылению. Играет роль и яблочная компания. Большинству яблонь для опыления требуется посадка другого сорта. Хотя, например, Голден Делишес в своей карликовой ипостаси предлагается как самоопыляемый сорт, наличие поблизости еще одной яблони даст шанс увеличить урожай.

Яблоня заболела

Карликовые яблони подвержены тем же заболеваниям, что полномеры, а в силу того, что их часто высаживают на участках с можжевельником, предназначенным для декора, они могут заразиться кедрово-яблочной ржавчиной.

Кедрово-яблочная ржавчина – опасное заболевание, вызываемое грибом Gymnosporangium juniperi-virginianae. Гриб в первую очередь поражает листья и плоды, вызывает дефолиацию и опадание.

Первым видимым симптомом на яблоне является появление небольших желтых пятен на листьях ранней весной. Со временем эти пятна увеличиваются и в конечном итоге приобретают ярко-оранжевый или ржавый оттенок. Зараженные листья желтеют и опадают, на завязях и плодах будут похожие пятна ржавого цвета с тем же исходом.

На можжевельнике симптомы другие. Гриб вызывает появление небольших коричневых или черных пятен на ветвях, затем к набуханию ветвей и образованию галлов. Во влажную погоду галлы превратятся в оранжевые студенистые выступы, похожие на рога, откуда затем споры попадут на близлежащие яблони.

Если на яблоне или можжевельнике появилась кедровая ржавчина, немедленно проведите опрыскивание фунгицидами. Можно использовать каптан - фунгицид широкого спектра действия, эффективный против многих различных типов грибных инфекций; триадимефон – системный фунгицид (поможет и от мучнистой росы, и от парши яблони); тиофанат-метил – контактный и сильный фунгицид.

Мучнистая роса – еще одно грибное заболевание - часто доставляет проблем карликовым яблоням, покрывая их листья, побеги, цветы и завязи белым или серым мучнистым налетом.

Последствия тяжелой инфекции включают опадение листьев, завязей, отсутствие или сильное сокращение плодоношения.

Для борьбы с мучнистой росой яблони можно применять как фунгициды при сильном заражении, так и народные способы, когда давление болезни невелико.

Народные способы от мучнистой росы на яблоне

Пищевая сода - щелочное вещество, нейтрализующее уровень рН листьев, затрудняя выживание гриба мучнистой росы. Чтобы приготовить раствор, смешайте половину столовой ложки пищевой соды на трехлитровую банку воды, добавьте столько же растительного масла и жидкого мыла для мытья посуды. Опрыскивайте раствором пораженные листья, стараясь покрыть их с обеих сторон, один раз в неделю, пока мучнистая роса не исчезнет.

- щелочное вещество, нейтрализующее уровень рН листьев, затрудняя выживание гриба мучнистой росы. Чтобы приготовить раствор, смешайте половину столовой ложки пищевой соды на трехлитровую банку воды, добавьте столько же растительного масла и жидкого мыла для мытья посуды. Опрыскивайте раствором пораженные листья, стараясь покрыть их с обеих сторон, один раз в неделю, пока мучнистая роса не исчезнет. Молоко - еще одно известное натуральное средство от мучнистой росы. Молочная кислота помогает предотвратить рост гриба: смешайте одну часть молока с двумя частями воды в пульверизаторе и наносите на пораженные листья раз в неделю.

- еще одно известное натуральное средство от мучнистой росы. Молочная кислота помогает предотвратить рост гриба: смешайте одну часть молока с двумя частями воды в пульверизаторе и наносите на пораженные листья раз в неделю. Чесночно-перцовый аэрозоль – полезная вещь как против мучнистой росы, так и для отпугивания вредителей. Измельчите в блендере одну луковицу чеснока, два перца на литр воды. Дайте раствору настояться в течение одного часа, процедите смесь и добавьте одну столовую ложку мыла для мытья посуды. Опрыскивайте раствором пораженное дерево один раз в две недели.

Народные средства могут быть не столь эффективны, как коммерческие фунгициды, и потребуют более частного применения, но это альтернатива для тех, кто предпочитает ухаживать за карликовой яблоней органически.

Вредители яблони

Заражение яблони вредителями, такими как яблонная плодожорка, долгоносики, щитовки и др., ослабляет дерево, вредит процессам цветения и плодоношения. К распространенным препаратам для защиты яблоней от вредителей относятся спиносад (природный инсектицид, полученный из почвенной бактерии, эффективен против многих вредителей яблони, таких как плодожорка, листовертка и паутинный клещ); карбарил и имидаклоприд (эти синтетические инсектициды следует применять строго по инструкции, чтобы не навредить полезным насекомым, в том числе опылителям яблони).

Слишком перекормили азотом и сильно обрезали

Для карликовых яблонь нужно соблюдать умеренность при внесении азотных удобрений. Минеральные азотные удобрения вносят только ранней весной.

Яблоню первого года жизни лучше подкормить в апреле органическим раствором навоза, например, кило куриного навоза на полведра воды. Яблоне второго года жизни нужно не более 40 граммов азотных удобрений на приствольный круг, с третьего года можно повысить дозу до 90 граммов на приствольный круг. Перед внесением минеральных удобрений и после почву следует хорошенько полить.