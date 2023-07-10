Земляные блохи: откуда берутся и как избавиться
Земляными блохами принято называть даже тех насекомых, которые к блохам не относятся, но бороться нужно и с теми, и с другими.
"Рамблер" рассказывает, каких насекомых называют земляными блохами, чем они опасны и как с ними бороться.
Земляные блошки
Другое их название - блошаки. На самом деле это жуки, которые питаются листьями растений. Человек и животные им не так интересны, а вот огородным культурам они могут нанести серьезный вред, особенно редису, капусте и хрену. Бороться с ними нужно соответствующими препаратами.
Подуры
Их еще называют ногохвостками и коллемболами. Эти членистоногие живут чаще всего в лесной подстилке во влажных местах, а прыгают благодаря прыгательной вилке, или фурке, которая обычно прижата к телу, но в момент прыжка разгибается и выталкивает насекомое вперед и вверх. Они равнодушны к человеку и животным, а есть любят остатки растений.
Морская блоха
Это даже не насекомые, а рачки, которые живут в воде, но способны передвигаться и по суше большими прыжками, за что получили свое название. По-другому их называют бокоплавами. Едят также растительную пищу.
Истинные земляные блохи
Опасные паразиты, которые живут в тропиках. Способны вгрызаться в кожу человека и жить там, дышат они через небольшое отверстие в коже, через него же выбрасывают яйца. Эти блохи переносят массу серьезных заболеваний, поэтому к врачу нужно обращаться как можно скорее. Самостоятельно выдавливать их нельзя, это грозит развитием осложнений вплоть до сепсиса и гангрены.
Блохи, которых называют земляными в России
На самом деле так называют примерно всех блох, которые попадают в жилище человека: к ним относятся и собачьи, и крысиные, и человеческие и разные другие.
Это кровососущие насекомые, которые вредят и людям, и домашним животным. Живут преимущественно в подвалах, на животных только питаются и размножаются. Опасны тем, что переносят заболевания: гепатит; сальмонеллез; энцефалит; пуликоз; грибковые инфекции; саркопсиллез. Сами укусу безболезненны, но у некоторых людей развивается аллергическая реакция - место укуса краснеет, сильно чешется, появляется отек и небольшой пузырик, наполненный жидкостью.
Как вывести блох из дома
Блохи предпочитают пыльные, влажные помещения, поэтому главной мерой профилактики будет своевременная уборка и проветривание. Но даже если ваша квартира не похожа на подвал, блохи могут в нее прийти из того же подвала или от соседей. Что нужно сделать.
- Провести уборку: выбросить весь хлам, старое белье, которым не пользуетесь, разобрать бумаги, протереть все труднодоступные места, где скапливается пыль.
- Протравить помещение специальными средствами против насекомых. Следуйте инструкции. Если с вами живут домашние питомцы, при них проводить обработку помещения нельзя.
- Вернуться, проветрить и провести повторную уборку.
- Обработать домашних животных ветеринарными препаратами против блох.