Чем вывести краску с одежды: рабочие способы в домашних условиях

Кто-то считает, что быстрее и проще пригласить для выполнения любых работ профессионалов, а кому-то нравится делать все своими руками. Например – красить! Стены, окна, двери, балконы, даже холодильники. Конечно, важно знать, как правильно это делать. Но даже те, кто берут кисть в руки не первый раз, не застрахованы от пятен. И здесь важно знать, чем вывести краску с одежды.

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«Рамблер» рассказывает, как очистить одежду от пятен краски, не повредив ткань.

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Добрый совет

Профилактика – лучшее лечение. Эту фразу часто повторяют врачи, но к ним редко кто прислушивается. В случае с красками этот совет работает идеально. Если вам не хочется испачкать одежду, вариантов всего два:

Переодеться в то, что не жаль испачкать,

Надеть нарукавники и фартук.

Третий вариант – не красить, но мы его не рассматриваем.

Главный принцип

Действовать нужно незамедлительно. Спешка хороша не только при ловле блох, но и в случае, если поставили красочное пятно на одежду. Чем быстрее вы его удалите, тем больше шансов, что оно уйдет полностью.

Способы удалить краску с одежды

Если пятно свежее, сразу же промойте его холодной водой под проточным краном. Это поможет удалить часть краски до ее засыхания. Используйте небольшое количество растворителя для краски (например, ацетон или растворитель для лака) на чистую ткань или ватный диск и аккуратно потрите пятно. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить ткань или не вызвать выцветание. Но помните, что ацетон подходит не для всех видов краски. Изучите информацию на банке с краской, обычно производители пишут, какой растворитель можно использовать. Создайте раствор из равных частей моющего средства для посуды и теплой воды. Нанесите этот раствор на пятно и аккуратно потрите его мягкой щеткой или губкой. Затем промойте одежду в холодной воде. Еще один способ – убрать пятно от краски с помощью мицеллярной воды. Эмалевые краски хорошо растворяет растительное масло. Но будьте готовы к тому, что придется отстирывать масло от одежды. Но это гораздо проще. Бензин может помочь очистить пятно от краски. Его также можно нанести с помощью мягкой ткани или ватного диска. Если все вышеперечисленные методы не сработали, обратитесь к профессионалам. В химчистке подберут специальные средства и методы для удаления пятен от краски с одежды.

Как стирать одежду дальше

Если вы удаляли пятно с помощью растворителя, например, уайт-спирита, бензина или любого другого пахучего вещества, не спешите стирать вещь после этого в стиральной машине. Может получиться так, что пропахнет вся стиральная машина, и все вещи, которые вы будете стирать в ней после этого, тоже будут пахнуть.

Сначала вещь нужно прополоскать в большом количестве воды, еще лучше замочить на несколько часов в хозяйственном мыле, лимонной кислоте, уксусе или соде, после чего прополоскать еще раз. Затем в течение нескольких дней проветрите вещь на балконе. Убедитесь, что запах полностью ушел, и только после этого стирайте в стиральной машине, как обычно.

Важно помнить, что результаты могут варьироваться в зависимости от типа ткани и свежести пятна. Всегда проверяйте инструкции на этикетке одежды и тестируйте выбранный метод на небольшом незаметном участке ткани перед его применением на всем пятне.