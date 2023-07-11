Чем вывести краску с одежды: рабочие способы в домашних условиях
Кто-то считает, что быстрее и проще пригласить для выполнения любых работ профессионалов, а кому-то нравится делать все своими руками. Например – красить! Стены, окна, двери, балконы, даже холодильники. Конечно, важно знать, как правильно это делать. Но даже те, кто берут кисть в руки не первый раз, не застрахованы от пятен. И здесь важно знать, чем вывести краску с одежды.
«Рамблер» рассказывает, как очистить одежду от пятен краски, не повредив ткань.
Добрый совет
Профилактика – лучшее лечение. Эту фразу часто повторяют врачи, но к ним редко кто прислушивается. В случае с красками этот совет работает идеально. Если вам не хочется испачкать одежду, вариантов всего два:
- Переодеться в то, что не жаль испачкать,
- Надеть нарукавники и фартук.
Третий вариант – не красить, но мы его не рассматриваем.
Главный принцип
Действовать нужно незамедлительно. Спешка хороша не только при ловле блох, но и в случае, если поставили красочное пятно на одежду. Чем быстрее вы его удалите, тем больше шансов, что оно уйдет полностью.
Способы удалить краску с одежды
- Если пятно свежее, сразу же промойте его холодной водой под проточным краном. Это поможет удалить часть краски до ее засыхания.
- Используйте небольшое количество растворителя для краски (например, ацетон или растворитель для лака) на чистую ткань или ватный диск и аккуратно потрите пятно. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить ткань или не вызвать выцветание. Но помните, что ацетон подходит не для всех видов краски. Изучите информацию на банке с краской, обычно производители пишут, какой растворитель можно использовать.
- Создайте раствор из равных частей моющего средства для посуды и теплой воды. Нанесите этот раствор на пятно и аккуратно потрите его мягкой щеткой или губкой. Затем промойте одежду в холодной воде.
- Еще один способ – убрать пятно от краски с помощью мицеллярной воды.
- Эмалевые краски хорошо растворяет растительное масло. Но будьте готовы к тому, что придется отстирывать масло от одежды. Но это гораздо проще.
- Бензин может помочь очистить пятно от краски. Его также можно нанести с помощью мягкой ткани или ватного диска.
- Если все вышеперечисленные методы не сработали, обратитесь к профессионалам. В химчистке подберут специальные средства и методы для удаления пятен от краски с одежды.
Как стирать одежду дальше
Если вы удаляли пятно с помощью растворителя, например, уайт-спирита, бензина или любого другого пахучего вещества, не спешите стирать вещь после этого в стиральной машине. Может получиться так, что пропахнет вся стиральная машина, и все вещи, которые вы будете стирать в ней после этого, тоже будут пахнуть.
Сначала вещь нужно прополоскать в большом количестве воды, еще лучше замочить на несколько часов в хозяйственном мыле, лимонной кислоте, уксусе или соде, после чего прополоскать еще раз. Затем в течение нескольких дней проветрите вещь на балконе. Убедитесь, что запах полностью ушел, и только после этого стирайте в стиральной машине, как обычно.
Важно помнить, что результаты могут варьироваться в зависимости от типа ткани и свежести пятна. Всегда проверяйте инструкции на этикетке одежды и тестируйте выбранный метод на небольшом незаметном участке ткани перед его применением на всем пятне.