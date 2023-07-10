Как использовать предметы советского дизайна в современном интерьере

Советские интерьеры хоть и не отличались особой изысканностью и уникальностью, наложили отпечаток и на современные дизайн-решения.

© Вечерняя Москва

Профессиональные дизайнеры интерьеров рассказали «Вечерней Москве», какие приметы из СССР актуальны и по сей день и как их можно использовать, чтобы добавить в собственной квартире стиля.

Видео дня

Дизайнер интерьера Надежда Лашку:

— В современных интерьерах тенденции в стиле 60–70-х годов возродили интерес к некоторым предметам, которые действительно можно считать элементами культурного кода.

Например, журнальные столики и кресла, которые реставрируются, перетягиваются новой тканью, некоторые люстры, бра или торшеры. Эти предметы эргономичны, удобны, интересны и опять начинают привлекать внимание, являя собой уже эстетическую ценность.

Часть таких предметов стали украшениями частных коллекций как уникальные арт-объекты в единичных количествах.

Но не всем предметам, которые мы помним, так повезло. Абсолютно и практически без сожаления канули в Лету такие предметы, как настенные ковры с оленями, медведями среди бурелома и подобными им сюжетами, пресловутые лакированные стенки и серванты, платяные шкафы, этажерки, складные столы-тумбы, хотя, на мой взгляд, это были первые представители мебели-трансформера.

Совершенно не встретишь сегодня в интерьерах, ну, только если вы не коллекционер или любитель таких вещей, как мелкие вазочки и статуэтки, кружевные связанные крючком салфетки, которыми украшались столы, накрывались даже телевизоры, макраме.

Позабыты хрустальные бокалы и салатницы, расписные шкатулки, настенные панно из бересты, панно-чеканки — все то, чем украшались советские дома и что дарили друг другу на юбилеи и праздники.

Руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr. Doors Вероника Антелава:

— Если говорить о том, какие приемы из советского прошлого мы до сих пор активно используем, так это антресоли! Только сейчас их симпатичнее оформляем и делаем еще более доступными и функциональными.

Конечно, в современном интерьере по-прежнему используют ковры, только уже не на стенах, как раньше, а на полу в зоне гостиной перед диваном. Преимущественно с низким ворсом, чтобы уборку осуществлял робот-пылесос.

В некоторых проектах дизайнеров я встречаю хрустальные люстры, которые являются арт-объектом. Думаю, все помнят и ту самую настольную лампу с зеленым абажуром…

Если хочется привнести в интерьер изюминку и добавить дух советского времени, то всегда можно обойтись аксессуарами и декором. Часы, шахматы, статуэтка олимпийского мишки, печатная машинка, глобус — столько вещиц приходит на ум.

Дизайнер интерьера Павел Осипов:

— Советский стиль во всем его многообразии мало кто любит. Конечно, многим надоели шкафы из лакированного ЛДСП и иные интерьерные атрибуты. Но все же есть вещи, которые, появившись в современном интерьере, придадут ему характер. А новые цвет комода или обивка кресла — изменит до неузнаваемости. Более того, предметы мебели, такие как столы и стулья, прошли испытание времени, что не может не радовать будущих хозяев.