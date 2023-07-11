Раскрыт действенный способ удалить пятна крови с одежды

Сотрудник компании по производству ткани Pound a Meter Шадман Кадер раскрыл действенный способ удалить пятна крови с одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

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В первую очередь собеседник издания предупредил, что под воздействием горячих температур кровь въедается в материал. По этой причине Кадер обратил внимание читателей, что стирать испачканную кровью одежду стоит исключительно в холодной воде.

Помимо этого, эксперт посоветовал создать раствор, смешав две столовые ложки соли с четырьмя стаканами холодной воды.

«Замочите грязную одежду в этом растворе на 30 минут, затем прополощите и постирайте, как обычно», — заключил он.