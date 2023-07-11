Блогерша нашла дешевую замену кондиционеру для стирки

Специалистка заявила, что бытовая химия, которая используется для смягчения изделий и усиления аромата после стирки, является необоснованной тратой денег. По словам Кромби, кондиционер-ополаскиватель можно заменить подручными средствами.

«Не используйте чрезмерное количество моющего средства, так как оно навредит вашей одежде. А еще откажитесь от кондиционера при стирке полотенец и салфеток из микрофибры», — добавила она.

В июне эксперты бренда чистящих средств Comfort fabric conditioner назвали способы сохранить качество вещей во время стирки. В первую очередь специалисты посоветовали отделить светлую одежду от темной. При этом они отметили, что полотенца лучше не стирать с вещами, которые изготовлены из деликатных материалов.