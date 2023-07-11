Самые распространенные болезни клубники и причины их появления

Самые распространенные болезни клубники и причины их возникновения
Клубника растет почти в каждом огороде российских дачников. Вкус лета не будет полным без этих сочных ароматных ягод.
Собрать богатый урожай клубники не так уж легко, так как растение уязвимо перед многими болезнями.
Самые распространенные из них, причины заражения — в материале «Вечерней Москвы».
Грибные болезни
Грибы-паразиты — основной враг ягоды, они встречаются наиболее часто. Они составляют около 80 процентов всех заболеваний, которые атакуют клубнику.
Фитофтороз. Возбудитель — грибы рода Phytophthora. Одна из самых часто встречающихся болезней клубники. У больных кустов вянут листья, цветы, усыхают плоды. В запущенных случаях гибнут даже корни, а в результате и само растение.Белая пятнистость (рамуляриоз).
Вызывают Mycosphaerella fragariae и Ramularia tulasnei. Листья покрываются коричневыми пятнами, а после — светлыми с каемкой темного оттенка. Со временем середина пятен сохнет и разрушается, после остаются дыры. Пятна могут покрывать и стебли.
Бурая пятнистость. Болезнь вызывает Marssonina petontillae. Листья пораженного растения — в пятнах бурого цвета, центр при этом — светлый. Симптомы проявляются во время завязывания и созревания ягод. Болезнь смертельна для растений.
Черная пятнистость (антракноз). Причина — Colletotrichum acutatum. Проявляется темными крапинками на листьях, стеблях и плодах. Если возбудитель поражает корни, кусты клубники погибают.
Серая гниль. Болезнь возбуждает Botrytis cinerea. На ягодах — бляшки с сероватым пушковым налетом плесени, плоды начинают гнить. Способствующий болезни фактор — избыточная сырость.
Фитофторозная гниль. Источник — Phytophthora cactorum. Признаки — уплотнения светло-коричневого цвета на ягодах, а порою и на всем кусте. Грозит полным уничтожением урожаю. Часто развивается при высокой влажности.
Белая гниль. Ягоды клубники гниют, и на них появляется пушистый налет белого цвета, вызываемый Sclerotinia libertiana.
Черная гниль. Болезнь провоцируют грибы рода Мисоrales. На ягодах появляется черный налет, который вызывает гниение.
Вертициллезное увядание. Возбудитель — Verticillium dahliae. Зараза начинается с корней, после перекидывается на листву, усы и плоды. В почвах с большим количеством песка заболевание быстро набирает обороты.
Мучнистая роса. Возбудитель — Uncinula necator. Весь куст покрывает белый налет, листья сохнут, а затем растение полностью их теряет. Болезнь сильно влияет на устойчивость ягоды к морозам.
Ржавчина листьев. Возбудитель — Ramularia grevilleana. Листья больного растения усеяны ржавыми пятнами, они засыхают, и клубника чахнет.
Ризоктониоз. Этот коварный недуг почти невозможно вылечить. Из-за возбудителя Rhizoctonia solani сначала страдают корни. Кусты по причине слабости не получают достаточно влаги и питания.
Корневая гниль (армилляриоз). Armillaria mellea — всем известный гриб опенок. Он может селиться на корнях клубники и препятствовать ее нормальному питанию и росту. Нижние листья из-за этого отмирают, урожай скудный.
Ожог листьев. Возбудитель — Diplocarpon earlianum. Коричневые пятна развиваются на листьях, увеличиваясь в размерах по мере распространения болезни. В конечном счете листья становятся полностью «обожженными» по внешнему виду.
Бактериальные болезни
Болезней клубники, которые вызывают бактерии, не так много, но они не менее опасны грибных и в запущенных случаях уничтожают урожай и растения.
Бактериальный рак корней. Причина — Agrobacterium tumefaciens. Ему наиболее подвержены поврежденные растения. Бактерии активизируются, когда иммунитет ослаблен. Рак атакует корневую систему клубники, что ведет к гибели.
Бактериальный ожог. Возбудитель — Erwinia amylovora. По внешнему виду признаки заболевания выглядят, как ожоги листвы, вызываемые грибами.
Бактериоз. Источник заразы — Corynebacterium fascians. Кусты под пагубным влиянием патогенов приобретают изможденный вид: становятся кривыми и со сморщенными, жухлыми листьями.
Признаки появления болезней у клубники
- Пятна на листьях. Пятна выглядят, будто на них попали капли чего-то едкого.
- Увядание. Не стоит паниковать, если завяло несколько листочков куста, массовое же увядание — повод для беспокойства.
- Плоды плесневеют. Пятна плесени и гниение ягод — яркий симптом заражения грибами.
- Неприятный запах. Если ягоды и листья издают кислый, гнилостный запах, скорее всего, растение заражено.
- Деформация. Кусты приобретает аномальную, уродливую форму.
- Замедление роста. У больных растений нет сил на развитие, они стараются просто выжить.
Причины появления болезней у клубники
- Зараженные соседи. Грибные споры легко разносятся ветром, могут попасть на кусты ягод с других грядок или даже дачных участков.
- Не перекопанная осенью почва. Грибы без труда переживают зиму, а весной начинают активно размножаться.
- Приобретение рассады у сомнительных продавцов. И кусты и почва могут быть больными.
- Переувлажненная почва. Грибы-вредители хорошо развиваются во влажной среде.
- Затхлый воздух в теплице. Застойный воздух — благотворная среда для грибов и бактерий.
- Частая посадка. Если высаживать кусты клубники вплотную друг к другу, болезнь быстро распространится на всю грядку.
- Механические повреждения. Гниль развивается на ягодах, которые имеют травмы. Причиной повреждения часто становятся вредители.
- Перенасыщенная азотом почва. Такая земля идеальна для развития болезнетворных грибов.
- Не соблюдение севооборота. Чтобы избежать накопления патогенов в почве, нельзя годами высаживать клубнику в одну и ту же грядку.