Самые распространенные болезни клубники и причины их появления

Клубника растет почти в каждом огороде российских дачников. Вкус лета не будет полным без этих сочных ароматных ягод.

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Собрать богатый урожай клубники не так уж легко, так как растение уязвимо перед многими болезнями.

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Самые распространенные из них, причины заражения — в материале «Вечерней Москвы».

Грибные болезни

Грибы-паразиты — основной враг ягоды, они встречаются наиболее часто. Они составляют около 80 процентов всех заболеваний, которые атакуют клубнику.

Фитофтороз. Возбудитель — грибы рода Phytophthora. Одна из самых часто встречающихся болезней клубники. У больных кустов вянут листья, цветы, усыхают плоды. В запущенных случаях гибнут даже корни, а в результате и само растение.Белая пятнистость (рамуляриоз).

Вызывают Mycosphaerella fragariae и Ramularia tulasnei. Листья покрываются коричневыми пятнами, а после — светлыми с каемкой темного оттенка. Со временем середина пятен сохнет и разрушается, после остаются дыры. Пятна могут покрывать и стебли.

Бурая пятнистость. Болезнь вызывает Marssonina petontillae. Листья пораженного растения — в пятнах бурого цвета, центр при этом — светлый. Симптомы проявляются во время завязывания и созревания ягод. Болезнь смертельна для растений.

Черная пятнистость (антракноз). Причина — Colletotrichum acutatum. Проявляется темными крапинками на листьях, стеблях и плодах. Если возбудитель поражает корни, кусты клубники погибают.

Серая гниль. Болезнь возбуждает Botrytis cinerea. На ягодах — бляшки с сероватым пушковым налетом плесени, плоды начинают гнить. Способствующий болезни фактор — избыточная сырость.

Фитофторозная гниль. Источник — Phytophthora cactorum. Признаки — уплотнения светло-коричневого цвета на ягодах, а порою и на всем кусте. Грозит полным уничтожением урожаю. Часто развивается при высокой влажности.

Белая гниль. Ягоды клубники гниют, и на них появляется пушистый налет белого цвета, вызываемый Sclerotinia libertiana.

Черная гниль. Болезнь провоцируют грибы рода Мисоrales. На ягодах появляется черный налет, который вызывает гниение.

Вертициллезное увядание. Возбудитель — Verticillium dahliae. Зараза начинается с корней, после перекидывается на листву, усы и плоды. В почвах с большим количеством песка заболевание быстро набирает обороты.

Мучнистая роса. Возбудитель — Uncinula necator. Весь куст покрывает белый налет, листья сохнут, а затем растение полностью их теряет. Болезнь сильно влияет на устойчивость ягоды к морозам.

Ржавчина листьев. Возбудитель — Ramularia grevilleana. Листья больного растения усеяны ржавыми пятнами, они засыхают, и клубника чахнет.

Ризоктониоз. Этот коварный недуг почти невозможно вылечить. Из-за возбудителя Rhizoctonia solani сначала страдают корни. Кусты по причине слабости не получают достаточно влаги и питания.

Корневая гниль (армилляриоз). Armillaria mellea — всем известный гриб опенок. Он может селиться на корнях клубники и препятствовать ее нормальному питанию и росту. Нижние листья из-за этого отмирают, урожай скудный.

Ожог листьев. Возбудитель — Diplocarpon earlianum. Коричневые пятна развиваются на листьях, увеличиваясь в размерах по мере распространения болезни. В конечном счете листья становятся полностью «обожженными» по внешнему виду.

Вечерняя Москва

Бактериальные болезни

Болезней клубники, которые вызывают бактерии, не так много, но они не менее опасны грибных и в запущенных случаях уничтожают урожай и растения.

Бактериальный рак корней. Причина — Agrobacterium tumefaciens. Ему наиболее подвержены поврежденные растения. Бактерии активизируются, когда иммунитет ослаблен. Рак атакует корневую систему клубники, что ведет к гибели.

Бактериальный ожог. Возбудитель — Erwinia amylovora. По внешнему виду признаки заболевания выглядят, как ожоги листвы, вызываемые грибами.

Бактериоз. Источник заразы — Corynebacterium fascians. Кусты под пагубным влиянием патогенов приобретают изможденный вид: становятся кривыми и со сморщенными, жухлыми листьями.

Вечерняя Москва

Признаки появления болезней у клубники Пятна на листьях. Пятна выглядят, будто на них попали капли чего-то едкого.

Увядание. Не стоит паниковать, если завяло несколько листочков куста, массовое же увядание — повод для беспокойства.

Плоды плесневеют. Пятна плесени и гниение ягод — яркий симптом заражения грибами.

Неприятный запах. Если ягоды и листья издают кислый, гнилостный запах, скорее всего, растение заражено.

Деформация. Кусты приобретает аномальную, уродливую форму.

Замедление роста. У больных растений нет сил на развитие, они стараются просто выжить.

Вечерняя Москва