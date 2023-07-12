Дачникам предложили бороться с сорняками с помощью уксуса

Эксперт рассказала, что ей удалось найти простое и недорогое средство, которое помогает избавиться от растений-вредителей, в том числе на дорожках, сделанных из гравия. По ее словам, эффективным методом борьбы с сорняками служит белый уксус. Смит порекомендовала взять либо неразбавленный уксус, либо смешанный с водой (например, в соотношении три литра воды на 2,5 стакана уксуса) и полить этим средством вредителей. Применять его стоит тогда, когда не прогнозируют дождь. Эксперт заверила, что уксус помогает уничтожать сорняки гораздо лучше, чем специальные химические средства. При этом она призвала применять его с осторожностью, чтобы не навредить другим растениям.