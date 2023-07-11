Согласно народной легенде, один человеческий год эквивалентен семи «кошачьим», но на самом деле годовалый кот намного взрослее, чем семилетний ребенок.

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"Рамблер" расскажет о том, как считается возраст кошек по человеческим меркам и сколько они живут.

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Что такое кошачий год?

Мы можем легко перевести кошачьи годы в человеческие годы с помощью простой математики. Зная это, мы можем понять зрелость кошки и ее потребности в зависимости от возраста, понять, как она должна питаться и чем может болеть.

Сколько кошачьих лет в человеческом году?

Кошки очень быстро стареют в первые два года жизни, после чего процесс замедляется и становится более постепенным. Способ определения возраста кошки основан на ее физических и поведенческих изменениях. Затем эти этапы сопоставляются с этапами жизненного цикла человека.

Так, первый год жизни вашей кошки считается эквивалентным 15 человеческим годам. Второй год добавляет еще девять человеческих лет, поэтому 2 кошачьих года составляют примерно 24 человеческих года. После этого каждый дополнительный человеческий год равен четырем «кошачьим годам», то есть возраст кошки в 3 года будет равен 28 человеческим годам. Так, пятилетней кошке будет 36 по "человечески", а 15-летней кошке - 76.

Важно отметить, что не существует надежного научного способа рассчитать соотношение между годами человека и кошки, но это хорошая приблизительная схема, которая поможет нам.

Какова средняя продолжительность жизни кошек?

В целом продолжительность жизни кошек зависит от разных обстоятельств, но домашние кошки обычно живут дольше, чем уличные. Средняя продолжительность жизни домашней кошки составляет от 16 до 18 лет, а некоторые даже достигают почтенного возраста в 20 лет и больше. Средняя продолжительность жизни большинства уличных кошек составляет 13-14 лет.

Продолжительность жизни кошек также варьируется в зависимости от породы, так как некоторые породы кошек будут естественно жить дольше, чем другие.

Согласно некоторым источникам, самая старая кошка в мире дожила до 34 лет. Это 153 года в человеческих годах!

Продолжительность жизни кошек резко увеличилась за последние несколько десятилетий.

Почему важно знать возраст кошки в человеческих годах?