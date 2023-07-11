Многие из нас мечтают о домашнем зоопарке, где разные виды животных мирно сосуществуют. Однако, когда речь заходит о покупке грызунов в доме, где уже живет любимая кошка, возникает множество вопросов.

Первое, что следует учесть, это природа кошек. Они охотники по природе с инстинктивным желанием ловить и играть с маленькими движущимися объектами. После такой игры кошки может возникнуть опасность для жизни грызуна.

Однако, существуют условия, при которых проживание грызунов и кошки может быть безопасным. Важно создать отдельное пространство для грызуна, в которое кошка не будет иметь доступа. Это может быть отдельная комната или специально оборудованная клетка для грызуна, где он будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

Если вы задумываетесь о приобретении и котенка, и грызуна, то лучшим решением может быть завести их одновременно. Маленький котенок, растущий вместе с грызуном, может привыкнуть к его присутствию и не воспринимать как потенциальную добычу.

Об этом рассказали на странице @Nedzvedskaya в TikTok.