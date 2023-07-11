6 секретов уюта французских квартир

Французы могут похвастаться умением создавать уют и комфорт в доме. Они не стремятся к совершенству, но заботятся о том, чтобы их пространство располагало к отдыху, семейным посиделкам и неспешным беседам. Для этого француженки используют несколько несложных хитростей.

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Небольшая небрежность

Если интерьер выглядит слишком идеально, по мнению жителей Франции, в нем неуютно находиться, поэтому они не стремятся к безукоризненному порядку. Берите с них пример: можно расстелить невыглаженную скатерть или не заморачиваться над тем, чтобы все картины висели ровно.

Акцент на диван

Французы обожают расслабленный отдых, поэтому диван в их квартирах должен быть удобным и симпатичным. По мнению жителей этой страны, особенно уютно смотрятся яркие велюровые или бархатные диваны. Они станут главным акцентом в комнате.

Цвет стен

Дизайнеры считают, что главный шарм парижских квартир зависит от цвета стен. Французы всегда выбирают нейтральные, естественные оттенки. Например, пудровые или бежевые. В таком помещении приятно находиться глаза не устают, к тому же, нейтральные стены позволяют использовать почти любой декор и акцентные украшения.

Мраморный столик

Французы обязательно добавляют в интерьер небольшой столик с мраморной столешницей, он не имеет практической функции, но смотрится очень изящно и делает помещение очень стильным. На такой поверхности можно расположить фоторамки, свечи, диффузор.

Цветы

Они делают комнату живой, дышащей. Обязательно ставьте в комнате букеты: можно использовать полевые цветы или сухоцветы, они стоят недорого, а смотрятся очень стильно.

Кстати, цветочные узоры парижанки любят использовать и в декоре — например, в картинах или панно, и в коврах. Так помещение кажется гораздо более уютным.

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