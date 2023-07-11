6 секретов уюта французских квартир
Французы могут похвастаться умением создавать уют и комфорт в доме. Они не стремятся к совершенству, но заботятся о том, чтобы их пространство располагало к отдыху, семейным посиделкам и неспешным беседам. Для этого француженки используют несколько несложных хитростей.
Небольшая небрежность
Если интерьер выглядит слишком идеально, по мнению жителей Франции, в нем неуютно находиться, поэтому они не стремятся к безукоризненному порядку. Берите с них пример: можно расстелить невыглаженную скатерть или не заморачиваться над тем, чтобы все картины висели ровно.
Акцент на диван
Французы обожают расслабленный отдых, поэтому диван в их квартирах должен быть удобным и симпатичным. По мнению жителей этой страны, особенно уютно смотрятся яркие велюровые или бархатные диваны. Они станут главным акцентом в комнате.
Цвет стен
Дизайнеры считают, что главный шарм парижских квартир зависит от цвета стен. Французы всегда выбирают нейтральные, естественные оттенки. Например, пудровые или бежевые. В таком помещении приятно находиться глаза не устают, к тому же, нейтральные стены позволяют использовать почти любой декор и акцентные украшения.
Мраморный столик
Французы обязательно добавляют в интерьер небольшой столик с мраморной столешницей, он не имеет практической функции, но смотрится очень изящно и делает помещение очень стильным. На такой поверхности можно расположить фоторамки, свечи, диффузор.
Цветы
Они делают комнату живой, дышащей. Обязательно ставьте в комнате букеты: можно использовать полевые цветы или сухоцветы, они стоят недорого, а смотрятся очень стильно.
Кстати, цветочные узоры парижанки любят использовать и в декоре — например, в картинах или панно, и в коврах. Так помещение кажется гораздо более уютным.
Винтаж
Француженки ценят винтажные вещи, поэтому в их квартирах почти всегда есть старинные подсвечники или вышивка в рамке, доставшаяся от бабушки. Такие памятные вещи с историей помогают жилищу выглядеть теплым, уютным, напоминают о связи поколений.