Как избавиться от блох в доме навсегда: эффективные способы

Ищете простые и эффективные способы избавиться от блох в доме? "Рамблер" расскажет, как избавиться от них навсегда.

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Если у вас когда-либо было пушистое животное, вы, вероятно, хорошо знакомы с блохами. Эти надоедливые вредители, путешествующие автостопом по кошкам и собакам, могут заполонить ваш дом в мгновение ока, однако вывести их оттуда будет очень непросто.

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Что делать, чтобы избежать встречи с блохами или избавиться от них:

Пропылесосьте все, что можете

Если у вас в доме есть ковер, воспользуйтесь пылесосом, чтобы предварительно избавиться от блох. Высыпьте содержимое пылесоса в герметичный пакет, а затем выбросьте его в мусор на улице. В противном случае блохи снова выползут из пылесоса в ваш дом.

Также пропылесосьте плинтусы — иногда на них любят прятаться блохи. Если у вас есть мягкая мебель, используйте насадку, чтобы пропылесосить и их.

После того, как вы пропылесосите ковер, воспользуйтесь пароочистителем. Почистите паром весь ковер, не забывая проникать под большие предметы мебели и вокруг них. Пройдитесь паром по мебели — это эффективно работает против блох.

Постирайте постельное белье и шторы

Блохи иногда живут в мягких одеялах и занавесках. Если вы заметили, что вас кусают ночью, бросьте постельное белье в стирку и постирайте его при самой высокой температуре. Если есть сушильная машина, обязательно воспользуйтесь и ей, чтобы избавиться от оставшихся блох или их яиц. Проделайте то же самое со шторами.

Стирайте постельное белье и игрушки ваших питомцев

Блохи, как правило, собираются везде, где ваш питомец проводит много времени. Если у вашего питомца есть лежанка, одеяло или какие-либо мягкие игрушки, постирайте их на высокой температуре, а затем высушите.

Когда вы стираете постельные принадлежности своих питомцев, также обрабатывайте их от блох. Таким образом, они не будут повторно заражать свою постель сразу.

Обработайте питомцев

Приобретите лечебное мыло от блох в зоомагазине и помойте своих домашних животных в теплой ванне. Оставьте мыло на шерсти на пару минут, чтобы убедиться, что оно подействовало. Когда вы будете смывать мыло с шерсти питомца, сможете заметить смывающихся блох.

Такую ванную процедуру можно делать раз в неделю или так часто, как рекомендует ваш ветеринар.

Если ваш питомец слишком большой, чтобы купаться дома, отведите его к грумеру, чтобы это сделал профессионал.

Используйте расческу от блох

Расческа от блох выберет оставшихся блох в шерсти вашего питомца. Начните с основания шеи, расчесывая назад в направлении роста шерсти. Если вы поймали блох на расческе, быстро утопите их в миске с водой или смойте в канализацию, чтобы избавиться от них.

Расческа от блох также иногда вытягивает блошиную грязь (фекалии блох) и блошиные яйца.

Сводите питомца к ветеринару

В легких случаях они, вероятно, назначат местное лечение, которое вы сможете нанести на шерсть вашего питомца. Для более серьезных заражений блохами они могут назначить пероральное лечение от блох, которое ваш питомец принимает внутрь.

Раз в месяц пользуйтесь местными средствами от блох

Даже если у вашего питомца нет блох, вы можете предотвратить их появление. Раз в месяц покупайте местное средство от блохэ подходящее вашему питомцу и наносите его на питомца, чтобы убить всех живых блох и предотвратить проникновение новых.

Если ваш питомец принимает пероральное средство от блох, не сочетайте его с местным.

Альтернативные методы

Используйте пищевую соду

Надежный способ избавиться от блох, засевших в волокнах вашего ковра, — это посыпать немного пищевой соды, почистить его, а затем пропылесосить. Кроме того, регулярная чистка ковра пылесосом также поможет держать вредителей в страхе. Также обратите особое внимание на места, где спят домашние животные . Блохи могут передавать болезни людям, поэтому очень важно, чтобы вы везде тщательно убрали.

Прочтите наше руководство по контрольным признакам того, что у вашего питомца есть блохи, для получения дополнительной информации.

Посыпать солью

Подобно пищевой соде, соль действует аналогичным образом. Говорят, если посыпать ковер солью, оставить на два дня, а затем пропылесосить, это поможет быстро избавиться от блох. Как это работает? Соль действует как обезвоживающее средство, которое быстро и естественно избавит от блох без использования химикатов.

Лимонный спрей

Благодаря своему кислому соку лимоны также являются отличным натуральным средством для удаления блох из дома. Чтобы сделать собственное средство, просто выполните следующие действия:

1. Отрежьте тонкий ломтик лимона и положите его в кастрюлю над плитой. Добавьте кипящую воду и оставьте на ночь.

2. На следующее утро перелейте настоянную на лимоне жидкость в бутылку с распылителем.