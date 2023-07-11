Названа не требующая частой стирки спортивная одежда

«Одежду из натуральных волоков не нужно стирать так часто. Но нужно понимать, что большая часть спортивной одежды в наши дни сделана из синтетических волокон, которые хоть и рекламируются как "дышащие", часто не являются таковыми и могут удерживать влагу», — объяснила Массик.