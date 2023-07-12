Дачникам подсказали способы побороть хрен

По словам эксперта, хрен отличается живучестью, поэтому полностью убрать его с участка — непростая задача. По причине того, что его корни могут уходить на глубину до пяти метров, ограничиться обычным выкапыванием не удастся. В качестве одного из методов уничтожения хрена Коврижных посоветовала использовать аммиачную селитру, которой необходимо будет засыпать почву вокруг растения. На один куст, по словам специалиста, ее потребуется не менее килограмма.