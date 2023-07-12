Садовод рассказала о способах сохранения урожая во время заморозков

Для сохранения урожая в период заморозков необходимо поливать растения теплой водой и накрывать их нетканым материалом, сказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина. Об этом сообщает News.ru.

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Помимо этого, садовод посоветовала не забывать о подкормке, которую тоже следует использовать в периоды холодов на улице.

"У нас в России действительно выдалось холодное лето и многие теплолюбивые культуры, такие как огурцы, томаты, баклажаны, с трудом поддаются росту и плодоношению, из-за чего развитие останавливается", – отметила она.

В случае появления неблагоприятной и холодной погоды, растения стоит поливать водой, температура которой составляет 25–28 градусов, это поможет согреть корневую систему, объяснила Ганичкина.

На урожайность ряда культур влияет не только погода, но и сильный ветер, так как он может повредить растения или высушить их, что приведет к последующей гибели.