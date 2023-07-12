Как приучить котенка к лотку: инструкция

Котенок в доме - большая радость и одновременно большая ответственность. Причем заботы и внимания маленький котик требует почти столько же, сколько и младенец, который учится ползать. Но если дети поначалу носят подгузники, то котят нужно к лотку приучать сразу же.

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"Рамблер" предлагает простую и эффективную инструкцию, как приучить котенка к лотку.

Выберите лоток, который подходит по размеру для вашего котенка. Он должен быть достаточно большим, чтобы котенок мог свободно войти и поворачиваться внутри. Разместите лоток в тихом и спокойном месте, где котенку будет удобно его использовать. Избегайте шумных и проходных мест, таких как кухня или гостиная. Возьмите котенка и поместите его в лоток после того, как он поел или проснулся. Показывайте ему, что нужно делать, раскопав наполнитель лапой. Кстати, иногда дело идет быстрее, если сменить наполнитель. Даже у маленьких котиков тоже есть свои предпочтения. Когда котенок садится в лоток, похвалите его и дайте награду в виде лакомства. Это поможет ему связать использование лотка с положительным опытом. Будьте настойчивы и последовательны: показывайте котенку каждый раз, где находится лоток и сажайте его туда. Котенок должен иметь доступ к лотку в любое время. Не забывайте вовремя чистить лоток. Не наказывайте котенка, если он ошибается и делает свои дела вне лотка. Вместо этого, просто почистите место и продолжайте показывать ему, куда нужно ходить.

Если котенок продолжает игнорировать лоток или вы замечаете какие-либо изменения в его поведении, обратитесь к ветеринару, чтобы убедиться, что у него нет медицинских проблем. Чаще всего котята и взрослые кошки отказываются от лотка при цистите. Чем скорее будет поставлен диагноз, тем лучше.