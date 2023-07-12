Чем подкормить баклажаны в июле для крупных плодов и богатого урожая

Как только на кустах баклажанов появились первые плоды – пора вносить минеральную подкормку.

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Лучше всего скомбинировать сернокислый калий (20 граммов) и суперфосфат (40 граммов). Разведите оба препарата в 10 литрах воды и полейте под корень по 1 литру на каждый куст. Спустя неделю можно добавить немного органических удобрений. Например, банановой кожуры – в ней много калия. Залейте шкурки трех бананов тремя литрами воды, поставьте в тёплое место на 2-3 дня. Полученным настоем пролейте баклажаны.

В конце июля можно вносить суперфосфат. Сделайте раствор из 40 граммов суперфосфата, разведенного в 10 литрах воды. Под каждый куст вылейте по 1 стакану.