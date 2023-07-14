Дачникам предложили бороться со слизнями с помощью кефира

Эксперты порекомендовали поймать слизней в ловушку. Для этого необходимо выбрать на даче влажный и затемненный участок, лучше всего подойдет небольшое углубление в земле. Затем на него нужно положить небольшую доску, чтобы вредители смогли пробраться под нее и оказались в ловушке. Для того чтобы заманить вредителей в западню, специалисты посоветовали смазать доску с нижней стороны кефиром.