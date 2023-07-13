Раскрыт секрет удаления йода с мебели и ковра
Летом йод является незаменимой частью домашней аптечки, однако в случае попадания на одежду или мебель он может испортить положение. Для удаления пятен от вещества существует несколько способов.
Мебель из кожзаменителя, пластика, стекла, лакированного дерева и кожи можно избавить от йода несколькими способами. Например, оттереть картофелем. Для этого овощ надо разрезать пополам и протереть поврежденную поверхность.
Также в устранении пятна поможет аскорбиновая кислота. Одну-две таблетки нужно растворить в воде, после чего опустить в содержимое ватный диск и протереть пятно.
Для удаления йода с пола достаточно использовать любое моющее средство. В качестве альтернативы подойдет пищевая сода.
Выбор средства для выведения пятна с ковра зависит от длины ворса. Если он короткий, то стоит использовать тертый картофель. В противном случае пятно нужно натереть ацетоном или средством для снятия лака, после чего смыть водой, пишет ОСН.
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