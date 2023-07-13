Раскрыт быстрый способ погладить одежду без утюга
Эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service Петя Холевич раскрыл быстрый способ погладить одежду без утюга. Соответствующий комментарий публикует издание Express.co.uk.
Специалист пояснил, что предметы гардероба из легких тканей, таких как лен и полиэстер, наиболее склонны к появлению складок. Для решения данной проблемы собеседник издания посоветовал использовать специальный спрей для разглаживания ткани.
«Эти спреи содержат комбинацию ингредиентов, которые помогают расслабить волокна одежды и уменьшить заломы. Рекомендую выбирать средство с приятным запахом, который освежит вашу одежду», — добавил он.
Холевич рассказал, что данный продукт можно создать самостоятельно в домашних условиях. Для этого, как утверждает эксперт, необходимо смешать в распылителе уксус с водой и добавить кондиционер для белья.
«Имейте в виду, что этот метод лучше всего подходит для хлопчатобумажной ткани, потому что на ней меньше шансов увидеть пятна от воды», — предупредил он.
Также в список средств, которые заменят утюг, супервайзер внес фен для волос.
«Перед использованием слегка смочите сморщенные участки и высушите их феном на минимальной температуре. При этом убедитесь, что прибор находится на безопасном расстоянии от изделия, около пяти сантиметров», — уточнил Холевич, добавив, что некоторые вещи могут сесть или испортиться под воздействием тепла.