Какие вещи нужно купить в квартиру сразу после переезда

Переезд — всегда эмоциональное и сложное мероприятие. В суете легко забыть что-то нужное и уже в новой квартире обнаружить, что не в чем вскипятить чай или не хватает любимой подушке. Поэтому предлагаем список того, что точно пригодится в новом жилище сразу после переезда.

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Продумайте мебель

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Вряд ли вы забудете о кровати, но о небольших предметах мебилировки легко забыть. Подумайте о том, на чем будете сидеть за обедом и сразу выберите удобные стулья или табуретки, позаботьтесь об обувнице в коридоре и большом зеркале. Такие мелочи делают жизнь в первые дни и позже гораздо удобнее.

Бытовая техника

Если вы не перевозите из старой квартиры, то обязательно купите сразу же после переезда чайник, фен и микроволновую печь. В первые дни вам вряд ли захочется что-то готовить, чайник и микроволновка позволят быстро перекусить и разогреть еду из доставок.

Средства для уборки

Даже если вы въезжаете в абсолютно новую квартиру, стоит в ней убраться, чтобы почувствовать себя уютнее. Приобретите швабру, ведро, средство для стекол и чистки ванны, не забудьте про набор мягких тряпочек для кухонных поверхностей и пыли. Когда вы сделаете влажную уборку, почувствуете себя гораздо комфортнее в новом доме.

Аптечка

Скорее всего, она уже есть у вас, важно проверить есть ли пластыри, средства от отравления, обезболивающие. Они могут понадобиться в первые дни на новом месте.

Важные мелочи

Куда бы вы не переезжали, в первые же дни точно понадобятся мелочи, которые многие забывают захватить. Положите в коробки туалетную бумагу, мусорные пакеты, ножницы для распаковки коробок, резиновые перчатки. Захватите набор батареек, они понадобятся для пультов и часов. Не забудьте купить «ложечку» для обуви, одеваться станет гораздо проще.

Домашние питомцы

Вряд ли вы забудете любимую кошку или обожаемого пса, но нужные им предметы некоторые не вносят в список необходимого. Купите в новую квартиру свежий лоток, симпатичные миски, которые впишутся в интерьер, и игрушки. Лакомства или новый мячик отлично отвлекут питомца и снизят его стресс на новом месте.

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