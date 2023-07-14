Названы самые опасные сорняки на дачном участке

При появлении на участке агрессивных сорняков от них необходимо сразу же избавляться. Самые опасные типы сорняков на даче и методы борьбы с ними назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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К агрессивным сорнякам специалист отнесла такие, как ядовитый плющ. По словам Сурковой, таких вредителей необходимо удалять как можно скорее, чтобы избежать их распространения и ущерба для других растений. Кроме того, опасность для участка представляют инвазивные виды растений — в их числе лопухи и пырей. Эксперт пояснила, что они способны быстро захватывать территорию, тем самым вытесняя другие виды растений, так что их также следует удалять. Для улучшения общего вида и функциональности участка Суркова посоветовала избавляться и от деревьев, и от кустов, которые создают проблемы или просто не нравятся.