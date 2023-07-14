Как научить собаку плавать

Чтобы научить собаку плавать, необходимо дождаться момента, когда питомец самостоятельно начнет проявлять интерес к воде, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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В разговоре с «Радио 1» специалист отметил, что нельзя применять насильственные методы в процессе обучения, в том числе бросать животное в воду.

Ни в коем случае не бросайте питомца в воду, пытаясь научить плавать: так вы только напугаете животное и поставите под угрозу его здоровье и жизнь. Любое занятие должно приносить пользу и радость, будьте предельно осторожны, пытаясь поплавать с собакой и учитывайте интересы животного, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, кидать собаку в воду и ждать, чтобы она доплыла до берега, опасно. Эти действия могут серьезно навредить питомцу и даже привести к летальному исходу, а также сформировать у животного страх перед водой.

Также не следует сразу заходить глубоко, ожидая, что собака сразу же будет плыть за хозяином. В процессе обучения вода не должна быть выше уровня живота. Питомец может сильно испугаться, если резко перестанет чувствовать дно под ногами.

Приучать животное к плаванию стоит постепенно, в процессе отдаляясь от берега. Важно контролировать реакцию питомца.