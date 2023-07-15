Россиян научили выбирать биотуалеты для дачи

В процессе выбора биотуалета для дачи необходимо в первую очередь решить, где его будут использовать, насколько интенсивно и как долго. Выбирать уборную для загородного участка россиян научила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Эксперт отметила, что ответы на вопросы о месте расположения туалета и частоте его использования повлияют на выбор объема накопителя и режим обслуживания. «Обратите внимание также на допустимую нагрузку по весу и высоту конструкции. Последняя особенно важна, если туалетом будут пользоваться дети», — уточнила Сущек.

Так, торфяной туалет подойдет для редкого использования на даче. Если владельцы находятся на участке постоянно, то лучше остановиться на электрическом варианте. Что касается компактных жидкостных туалетов, то их можно брать на природу и довезти в багажнике машины.

Дачникам также объяснили, что туалеты всех указанных типов можно поставить в ванной комнате загородного дома или в специально отведенном помещении. При выборе площадки нужно учитывать удобство ее расположения, а также наличие коммуникаций.