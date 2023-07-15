Как продлить сезон и снять второй урожай

Хотите продлить сезон и снять второй урожай, тогда самое время в середине июля заняться посадками второй волны. Как это сделать лучше всего, рассказал «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.

© Вечерняя Москва

— Во второй половине лета на огороде высвобождаются грядки из-под скороспелых культур. Их место могут занять как культуры, любящие более короткий световой день, так и сидераты. Попробуйте оценить плодородие почвы и сделайте так: не стоит насиловать землю чрезмерно, те грядки, что явно выдохлись, пустите под сидераты (посейте, например, белую горчицу, а под осень перекопайте ее), а те, что получше, используйте для посевов.

Видео дня

Во второй половине лета многие культуры удаются на ура. Это, например, листовая свекла (к осени отрастит достаточно листьев для ботвиньи) и зеленый салат, и, конечно, редька и дайкон. Последний можно собирать под самые заморозки, ничего ему не будет, а вкусен он просто невероятно. Иногда удается пекинская капуста, но тут все зависит от погоды. Да и вообще, конечно, погода правит бал — знай мы точнее прогноз, я посоветовал бы вам посеять заново горох, зелень всех видов.

Кстати, если хотите лука, который сейчас, кстати, очень подорожал, купите старую «репку», чуть подрежьте у нее верхушки и, подержав в воде, высадите в грядку. Будет знатное перо.

Репа: дети будут рады

Очень часто причиной неудачи возделывания репы в середине лета является слишком частый посев. Постарайтесь распределить семена равномерно.

Лук: да здравствует Чиполлино

С 15 июля прекрасное время, чтобы посеять лук на перо в зависимости от погоды он может получиться удачным, а может — средненьким, но все равно будет использован по назначению.

Редька: слаще меда

Уход за редькой несложен, главное, чтобы на нее не напали вредители крестоцветных — блошки. Вот за этим нужно следить. Эта культура любит рыхление, ценит влагу, но не перелив, и убирается довольно поздней осенью, до заморозков.

Укроп: все ради аромата

Выбирайте для засева укропа именно сорта-скороспелки. Прекрасные варианты, например, у грибовцев — на знаменитой зерновой фирме, имеющей законную славу еще с советских времен. Посмотрите, чтобы посадки не оказались в тени, это важно.

Кинза: всем хороша

Конечно, определенные риски для второй волны посева есть, кинза — культура довольно капризная, но чем вы рискуете? Застрелкуется — соберете семена и получите изумительную приправу, только и всего.

Петрушка: в тренде молодушки

Здесь не придется даже докупать семена. Оставшуюся с весенней посадки петрушку можно досеять, чтобы получить нежную молодую зеленушку.

Пекинка: для гурманов

В случае с этой культурой, пекинской капустой, важно выбрать правильный сорт. Присмотритесь к гибридам, среди них много скороспелых, они прекрасно взойдут и порадуют вас капустой, которая так вкусна в салатах.

Дайкон: рыхлим на урожай

Рыхлая земля без переизбытка органики, посев на приличном (минимум 20 см) расстоянии, и вот уж по осени будет пир! Дайкон надо рыхлить, удалять сорняки. Хорошо показал себя сорт «миноваси». Неплох и «саша».

Редис: немного остроты

Рыхлая земля, стройные рядки, прополка — и вот он, редис-красавец. Опять-таки обязательно смотрите, какие вы покупаете семена: идеален редис сорта «18 дней», «софит», «родос».

Свекла: супа хватит всем

Не удивляйтесь, но во второй половине лета можно посеять немного свеклы исключительно для того, чтобы она принесла листья, которые вы заморозите на зиму — для ботвиньи.

Фасоль: положит на лопатки

Вкуснейшая спаржевая фасоль к середине лета обычно приносит первый урожай и «устает». Обязательно подкормите плантацию. Ну а посаженная в июле фасоль уже к осени покроется свежими, нежными лопатками. Вкус же у молодой фасоли — сами знаете!

Рукола: модно и полезно

Эта разновидность салата многими воспринимается почему-то как экзотика. Сейте без размышлений! 20–25 дней, и «товарные» листочки будут вам обеспечены! Специалисты хвалят сорта «покер» и «рококо» — они нежные и с ярким ароматом.

Салат: дешево и сердито

Беспроигрышный вариант! Салат точно вырастет. Если зарядят дожди, могут напакостить слизни, но тут уж ничего не поделаешь.