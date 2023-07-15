Как продлить сезон и снять второй урожай
Хотите продлить сезон и снять второй урожай, тогда самое время в середине июля заняться посадками второй волны. Как это сделать лучше всего, рассказал «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.
— Во второй половине лета на огороде высвобождаются грядки из-под скороспелых культур. Их место могут занять как культуры, любящие более короткий световой день, так и сидераты. Попробуйте оценить плодородие почвы и сделайте так: не стоит насиловать землю чрезмерно, те грядки, что явно выдохлись, пустите под сидераты (посейте, например, белую горчицу, а под осень перекопайте ее), а те, что получше, используйте для посевов.
Во второй половине лета многие культуры удаются на ура. Это, например, листовая свекла (к осени отрастит достаточно листьев для ботвиньи) и зеленый салат, и, конечно, редька и дайкон. Последний можно собирать под самые заморозки, ничего ему не будет, а вкусен он просто невероятно. Иногда удается пекинская капуста, но тут все зависит от погоды. Да и вообще, конечно, погода правит бал — знай мы точнее прогноз, я посоветовал бы вам посеять заново горох, зелень всех видов.
Кстати, если хотите лука, который сейчас, кстати, очень подорожал, купите старую «репку», чуть подрежьте у нее верхушки и, подержав в воде, высадите в грядку. Будет знатное перо.
Репа: дети будут рады
Очень часто причиной неудачи возделывания репы в середине лета является слишком частый посев. Постарайтесь распределить семена равномерно.
Лук: да здравствует Чиполлино
С 15 июля прекрасное время, чтобы посеять лук на перо в зависимости от погоды он может получиться удачным, а может — средненьким, но все равно будет использован по назначению.
Редька: слаще меда
Уход за редькой несложен, главное, чтобы на нее не напали вредители крестоцветных — блошки. Вот за этим нужно следить. Эта культура любит рыхление, ценит влагу, но не перелив, и убирается довольно поздней осенью, до заморозков.
Укроп: все ради аромата
Выбирайте для засева укропа именно сорта-скороспелки. Прекрасные варианты, например, у грибовцев — на знаменитой зерновой фирме, имеющей законную славу еще с советских времен. Посмотрите, чтобы посадки не оказались в тени, это важно.
Кинза: всем хороша
Конечно, определенные риски для второй волны посева есть, кинза — культура довольно капризная, но чем вы рискуете? Застрелкуется — соберете семена и получите изумительную приправу, только и всего.
Петрушка: в тренде молодушки
Здесь не придется даже докупать семена. Оставшуюся с весенней посадки петрушку можно досеять, чтобы получить нежную молодую зеленушку.
Пекинка: для гурманов
В случае с этой культурой, пекинской капустой, важно выбрать правильный сорт. Присмотритесь к гибридам, среди них много скороспелых, они прекрасно взойдут и порадуют вас капустой, которая так вкусна в салатах.
Дайкон: рыхлим на урожай
Рыхлая земля без переизбытка органики, посев на приличном (минимум 20 см) расстоянии, и вот уж по осени будет пир! Дайкон надо рыхлить, удалять сорняки. Хорошо показал себя сорт «миноваси». Неплох и «саша».
Редис: немного остроты
Рыхлая земля, стройные рядки, прополка — и вот он, редис-красавец. Опять-таки обязательно смотрите, какие вы покупаете семена: идеален редис сорта «18 дней», «софит», «родос».
Свекла: супа хватит всем
Не удивляйтесь, но во второй половине лета можно посеять немного свеклы исключительно для того, чтобы она принесла листья, которые вы заморозите на зиму — для ботвиньи.
Фасоль: положит на лопатки
Вкуснейшая спаржевая фасоль к середине лета обычно приносит первый урожай и «устает». Обязательно подкормите плантацию. Ну а посаженная в июле фасоль уже к осени покроется свежими, нежными лопатками. Вкус же у молодой фасоли — сами знаете!
Рукола: модно и полезно
Эта разновидность салата многими воспринимается почему-то как экзотика. Сейте без размышлений! 20–25 дней, и «товарные» листочки будут вам обеспечены! Специалисты хвалят сорта «покер» и «рококо» — они нежные и с ярким ароматом.
Салат: дешево и сердито
Беспроигрышный вариант! Салат точно вырастет. Если зарядят дожди, могут напакостить слизни, но тут уж ничего не поделаешь.
Если будете докупать семена, посмотрите, подходят ли они для летнего сева. Хорошо показал себя сорт «азарт», полукочанный, прекрасно приспосабливается к любым погодным условиям.