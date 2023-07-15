Вариегатная медуница незаменима для тенистых цветников

Так редко у меня бывает, что растение подпадает сразу под два условия: красивая листва и прекрасные цветки. Обычно выполняется только одно из них и… листики мне важнее, ведь они зачастую декоративны весь сезон.

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Мои предпочтения просты — люблю вариегатную окраску. Увидев эту медуницу (гибрид 'Зима' принадлежит селекции Н.Ю. Константиновой), немедленно загорелась желанием заполучить ее себе, еще больше подкупило то, что она отечественной селекции и районирована для Средней полосы.

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Медуница

Попала она ко мне на участок осенью от автора-селекционера, и сразу стала сортового окраса в отличие от других сортов, которым ещё нужно посветлеть. Медуница гибридная 'Зима' с широкими бело-серебристыми листьями со слегка зеленоватой центральной прожилкой. На солнце на листьях заметен металлический глянцевый блеск.

Как и все медуницы, гибридные весной выпускают первые листья, а потом цветоносы, которые привлекают массу пчел. Пока растение цветёт, ему нужно солнце. После цветения я убираю цветоносы, и медуницы продолжают наращивать листву.

Медуница — это не то растение, которое посадил и забыл. Хотя, если обеспечить ему подходящие условия в месте посадки, то проблем с ним не возникнет. Перво-наперво медуницы не любят тяжелых почв и замокания, потому у меня растут на поднятой клумбе. При посадке я вносила по мешку компоста на 1 м², и столько же песка. Медуница любит регулярный полив и хорошо дренированную почву. Если ограничить ее во влаге, то декоративность листьев снижается, они даже могут усохнуть.

Необходимо хорошее проветривание, иначе могут быть поражения листвы грибными заболеваниями. И, главное, медуницы после цветения хотят тень(полутень), так что лучше их сажать под кронами лиственных деревьев. Листовые розетки не высокие и вполне могут быть почвопокровными растениями. У меня медуницы растут в компании с примулами на замульчированной клумбе.