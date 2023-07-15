Клининг-мастер порекомендовала мыть окна средством для посуды

И нужно-то всего две капли. Такой способ, по словам старшего специалиста по клинингу компании «Чистый Лис», не уступает по эффективности ни одному купленному спиртовому средству. Плюс он ещё и безопаснее для здоровья, поскольку магазинные очистители содержат спирты, аммиак и другие химикаты. Способ мытья окон без специального средства Наливаем в ведро тёплую воду. Добавляем две капли средства для мытья посуды. Активно перемешиваем. Можно приступать к наведению оконной красоты. Когда закончите: смойте средство чистой тёплой водой; чтобы убрать разводы, отполируйте сухой тряпкой или даже газетой. И снова об опасности бытовой химии Это касается уже не только мытья стёкол. Средства для уборки в целом-то явно неполезные. Чем они могут навредить, рассказала химик Татьяна Дроганова. раздражение слизистых; кожная аллергия; аллергия дыхательных путей; приступы астмы; сыпь на коже; затруднение дыхания; кашель. Поэтому лучше использовать минимум таких средств. Альтернатива бытовой химии Есть как минимум 3 варианта: сода, уксус и подсолнечное масло. Ковёр, к примеру можно почистить так: соду с газированной минералкой смешиваем до образования пасты; наносим на ковёр; пылесосим. Или так: разводим уксус с водой в пропорции 1:10; добавляем туда 1 чайную ложку поваренной соли; берём губку и моем. А для того, чтобы освежить пол, столовый уксус нужно развести в низкой концентрации — полстакана на 2 литра воды. По словам специалиста, после применения такого раствора пол станет чистым и без разводов. Сделать так, чтобы ламинат снова блестел, можно, протерев его тряпочкой, слегка смоченной растительным маслом. Как часто нужно прибираться В Роспотребнадзоре рекомендуют придерживаться такой схемы: Генеральная уборка — после праздников и приёма большого количества гостей + раз в 2 недели в период гриппа и ОРВИ. Влажная уборка — один-два раза в неделю. Мытьё окон: выходящие во двор нужно мыть два раза в год (весной и осенью); те, что смотрят на проезжую часть, — до четырёх раз в год. Также два раза в год необходимо стирать шторы.