Гастроэнтеролог Неруллина: лучше всего удалять накипь в чайнике лимонной кислотой
Гастроэнтеролог Неруллина: лучше всего удалять накипь в чайнике лимонной кислотой. Для этого нужно в литр воды добавить 100 г средства, прокипятить эту смесь и оставить на некоторое время. Через час можно вылить воду и помыть чайник — любая накипь должна испариться. Такой же безопасный и эффективный способ можно применять и к остальной технике, например, кофеварке.
Что такое накипь?
В воде содержатся соли жёсткости — кальция и магния, и во время нагревания и испарения воды они кристаллизируются. Так, по словам гастроэнтеролога Аллы Неруллиной, и появляется накипь.
Чем опасна накипь?
Сама по себе она совершенно не опасна, это просто минеральные соли. Однако на её поверхности с большим успехом размножаются бактерии и накапливаются вредные примеси. Бактерии можно убрать длительным кипячением воды, а вот от примесей никак не избавиться.
К тому же накипь ухудшает вкус воды и всё приготовленное на её основе. Например, из-за накипи чай будет дольше завариваться и к тому же не будет таким насыщенным — примеси будут тормозить выделение ферментов из чайного листа.
Не стоит забывать и про опасность для почек. Весь мусор от накипи попадает в организм, где фильтруется через органы. И если есть предрасположенность к образованию камней, то сами понимаете, чем всё закончится.
Как убрать накипь?
Сейчас на рынке полно химических средств, которые действуют моментально — можно просто вскипятить воду и бросить в неё таблетку. Не забудьте потом вылить водицу и помыть чайник!
Можно воспользоваться содой в соотношении 1 ст л соды на 500 мл воды. Эту смесь нужно прокипятить, а затем оставить на пару часов. А потом просто помыть чайник.
Подойдет и уксус. Его нужно размешать с водой в пропорции 1:20 и медленно кипятить воду, пока накипь не растворится.
Но самым безопасным способом считается лимонная кислота. Нужно просто бахнуть 100 г кислоты на литр воды и вскипятить. Потом оставить на час, а после помыть чайник.
Важный момент: после каждого способа очистки нужно хорошо промыть чайник, а потом вскипятить в нем воду и вылить её, чтобы наверняка избавиться от средства против накипи.
Как не допустить появления накипи
Самый простой способ — купить фильтр для воды, который будет очищать её от разных примесей и уменьшать жёсткость. Можно купить и кувшин, и насадку, и фильтр под кран — вариантов уйма, и в каждом сегменте есть не один бренд. Как выбрать оптимальное решение и не потратить деньги зря, «Секрет» рассказывал в этом материале.