Гастроэнтеролог Неруллина: лучше всего удалять накипь в чайнике лимонной кислотой. Для этого нужно в литр воды добавить 100 г средства, прокипятить эту смесь и оставить на некоторое время. Через час можно вылить воду и помыть чайник — любая накипь должна испариться. Такой же безопасный и эффективный способ можно применять и к остальной технике, например, кофеварке.

© Секрет Фирмы

Что такое накипь?

Видео дня

В воде содержатся соли жёсткости — кальция и магния, и во время нагревания и испарения воды они кристаллизируются. Так, по словам гастроэнтеролога Аллы Неруллиной, и появляется накипь.

Чем опасна накипь?

Сама по себе она совершенно не опасна, это просто минеральные соли. Однако на её поверхности с большим успехом размножаются бактерии и накапливаются вредные примеси. Бактерии можно убрать длительным кипячением воды, а вот от примесей никак не избавиться.

К тому же накипь ухудшает вкус воды и всё приготовленное на её основе. Например, из-за накипи чай будет дольше завариваться и к тому же не будет таким насыщенным — примеси будут тормозить выделение ферментов из чайного листа.

Не стоит забывать и про опасность для почек. Весь мусор от накипи попадает в организм, где фильтруется через органы. И если есть предрасположенность к образованию камней, то сами понимаете, чем всё закончится.

Как убрать накипь?

Сейчас на рынке полно химических средств, которые действуют моментально — можно просто вскипятить воду и бросить в неё таблетку. Не забудьте потом вылить водицу и помыть чайник!

Можно воспользоваться содой в соотношении 1 ст л соды на 500 мл воды. Эту смесь нужно прокипятить, а затем оставить на пару часов. А потом просто помыть чайник.

Подойдет и уксус. Его нужно размешать с водой в пропорции 1:20 и медленно кипятить воду, пока накипь не растворится.

Но самым безопасным способом считается лимонная кислота. Нужно просто бахнуть 100 г кислоты на литр воды и вскипятить. Потом оставить на час, а после помыть чайник.

Важный момент: после каждого способа очистки нужно хорошо промыть чайник, а потом вскипятить в нем воду и вылить её, чтобы наверняка избавиться от средства против накипи.

Как не допустить появления накипи