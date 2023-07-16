Собака может выучить около сотни слов: кинолог

Кинолог Владимир Голубев рассказал, сколько слов может выучить собака.

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки в среднем способны выучить до сотни слов и звуков, которые будут означать для нее команды или указания к какому-либо действию. Он отметил, что животные пополняют словарный запас на протяжении всей жизни.

Специалист уточнил, что свою кличку пес воспринимает как команду. Когда хозяин произносит имя питомца, то для собаки – это просьба обратить внимание. Помимо этого, домашний любимец может запоминать названия конкретных объектов. Если питомцу дать команду "иди на место", то пес пойдет в уголок, где привык отдыхать.

Также собаки могут считывать сигналы человеческого тела – позы, жесты, интонации. Питомцы выполняют действия, заметив определенную мимику или положение тела хозяина.