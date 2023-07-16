Перечислены действенные способы вернуть белизну вещам

Эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service Петя Холевич перечислил действенные способы вернуть белизну вещам. Его комментарий публикует издание Express.co.uk.

По словам специалиста, предотвратить выцветание предметов гардероба, а также возвратить им прежний оттенок помогут правильные действия во время стирки. В первую очередь эксперт рассказал, что для очищения одежды необходимо использовать специальное отбеливающее средство, подходящее по типу ткани.

«Отбеливатели, такие как перекись водорода или кислородные порошки, могут быть очень эффективными, но обязательно следуйте инструкции продукта и соблюдайте меры предосторожности», — предупредил он, уточнив, что вещи стоит сортировать по цвету.

Помимо этого, собеседеник издания посоветовал добавить для стирки белый уксус.

«Примерно полстакана дистиллированного уксуса, добавленного в цикл полоскания, может удалить остатки загрязнений и восстановить яркость изделия. Кроме того, он смягчит ткань», — объяснил Холевич.

Кроме того, мужчина отметил, что стоит избегать перегрузки стиральной машины, а также, если позволяет качество материала, выбирать программы с высокой температурой воды и длительным временем процесса. В заключение Холевич порекомендовал сушить одежду на солнце.

«Солнце естественным путем еще больше осветлит ткань», — заявил он.