Самые урожайные сорта клубники перечислила агроном

Опытные дачники именно сейчас начинают посадку клубники. Однако нужно не только посадить кусты, но и правильно выбрать сорт ягоды, рассказала агроном Елена Горбунова.

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«Для июльской посадки оптимальны ранние и средние сорта, и, конечно, ремонтантные – то есть цветущие и плодоносящие несколько раз за сезон», – отметила специалист.

По ее словам, в Подмосковье и на большей части территории средней полосы России хорошо себя будут чувствовать такие сорта клубники как «Дарселект», «Альба», «Кент», «Кардинал», «Деройял», «Кимберли», «Вима Занта», «Королева Елизавета», «Зенга Зенгана», «Сударушка», «Гигантелла», «Московская юбилейная» и ряд других. Каждый из них обладает своими особенностями – так «Дарселект» хорошо переносит жару, а «Сударушка» редко привлекает вредителей.

Специалист добавила, что для южных регионов хорошо подойдут сорт «Эльсанта», отличающийся ягодами с плотной хрустящей мякотью, «Кубанская ранняя» – плоды не теряют форму после размораживания, отличающийся очень нежной мякотью «Альбион».

На Урале и в Сибири, которые отличаются суровым климатом, лучшим выбором будут сорта «Александрина» – кусты и ягоды мелкие, подходят для выращивания на балконных грядках, «Орлец», «Анна», «Любава», «Женева» и «Брайтон», сообщают «Аргументы и факты».