Как приучить щенка ходить в туалет на улицу: простые способы

Появление щенка в семье — серьезная ответственность, а не только радость. Чтобы ваш новый друг мог существовать в квартире, нужно приучить его к туалету на улице. Это — одна из главных проблем новоиспеченных собачников. Показывать щенку, где нужно “делать свои дела” нужно правильно.

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О том, как это делать, — в материале “Рамблера”.

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Время обучения щенка может занять длительное время, если ему только исполнилось три месяца. Чем собака старше, тем проще будет обучение — взрослые собаки могут дольше терпеть. Поэтому хозяину нужно сосредоточиться, если щенок еще совсем маленький.

Когда можно выводить щенка на прогулку

Впервые выводить собаку на прогулку можно только после второй прививки, иначе есть вероятность того, что щенок подхватит смертельные заболевания. Поэтому пока он не выходит на улицу, можно приучить его к пеленке.

Чаще всего щенки ходят в туалет после того, как проснутся, после еды или после игр;

Каждый раз относите щенка на пеленку после определенных действий;

Не забывайте хвалить щенка за поход в туалет на пеленку;

Не загораживайте доступ к пеленке;

Если щенок сходил мимо туалета, не ругайте его и не тыкайте носом — это может развить недержание.

Уберите за щенком в неположенном месте специальными средствами, чтобы он не чувствовал запаха.

Как приучить собаку к туалету на улице

Количество походов на улицу зависит от возраста собаки. Щенкам до полугода нужно выходить по 4-5 раз в день. До одного года — три раза в день. После того, как собаке исполнится год, можно выходить и по два раза в день. Не забывайте о том, что прогулка — не только поход в туалет, это еще и активный отдых, а также новая информация для собаки.