Как вернуть мягкость полотенцам без кондиционера
Любимые многими махровые полотенца со временем теряют свои первоначальные качества, становятся жесткими и грубыми. Однако соблюдение ряда рекомендаций позволит вернуть изделиям былую мягкость.Сотрудница прачечной Вивьен Фодор в беседе с Express.co.uk призвала отказаться при стирке полотенец от кондиционера, который может привести к обратному эффекту. Все дело в том, что натуральная ткань впитывает чрезмерное количество средства. Женщина посоветовала вместо кондиционера использовать белый уксус или пищевую соду, растворенную в воде.
Чтобы сберечь внешний вид полотенец, желательно стирать их при более низких температурах. При этом, по словам Фодор, белье становится более шелковистым после стирки в машинках с функцией сушки. Можно также положить в барабан чистые теннисные мячики – они помогут распушить волокна материала. Важно также не пересушивать ткань, из-за этого полотенца становятся более жесткими.
Ранее британский эксперт по уборке Кэтлин Белл перечислила основные ошибки при стирке постельного белья. Так, по ее словам, простыни нужно очищать от грязи каждую неделю. При этом вовсе не обязательно стирать эти вещи горячей водой. Достаточно выставить на стиральной машине 30 градусов. Как пояснила специалист, большинство моющих средств порой работают лучше в умеренно теплой воде. Белл также рекомендует не класть в машину простыни вместе с полотенцами и одеждой, а также не добавлять в барабан и отсек для порошка много моющих средств.