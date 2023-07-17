Как вернуть мягкость полотенцам без кондиционера

Любимые многими махровые полотенца со временем теряют свои первоначальные качества, становятся жесткими и грубыми. Однако соблюдение ряда рекомендаций позволит вернуть изделиям былую мягкость.Сотрудница прачечной Вивьен Фодор в беседе с Express.co.uk призвала отказаться при стирке полотенец от кондиционера, который может привести к обратному эффекту. Все дело в том, что натуральная ткань впитывает чрезмерное количество средства. Женщина посоветовала вместо кондиционера использовать белый уксус или пищевую соду, растворенную в воде.

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Чтобы сберечь внешний вид полотенец, желательно стирать их при более низких температурах. При этом, по словам Фодор, белье становится более шелковистым после стирки в машинках с функцией сушки. Можно также положить в барабан чистые теннисные мячики – они помогут распушить волокна материала. Важно также не пересушивать ткань, из-за этого полотенца становятся более жесткими.