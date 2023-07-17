Дрессированный компаньон: обучаем собаку командам

Дрессированная собака экономит нервы и время хозяина, она безопасна для себя и окружающих. Узнаем, каким командам нужно обучать собак.

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Многие владельцы собак рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда питомец ведет себя так, что ставит под угрозу собственную безопасность или угрожает жизни и благополучию окружающих. Такая ситуация может произойти и с таксой, и с немецкой овчаркой. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно заниматься с щенком, обучая его не только различным командам, но и навыкам поведения в социуме. Сегодня мы узнаем, как обучить молодую собаку командам самостоятельно и можно ли обучить командам взрослую собаку.

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Каким командам обучают собак: от необходимых до трюковых

Базовые команды, которые рекомендуется уметь выполнять каждой собаке, осваивают на Общем курсе дрессировки (ОКД):

«сидеть»

«лежать»

«стоять»

«рядом»

«место»

«ко мне»

Сюда же можно отнести запрещающие команды:

«нет»

«нельзя»

«фу»

Можно ли обучить собаку необычным командам? Если вам нравится заниматься дрессировкой, а собаке интересно учить новое, то вы вполне сможете научить компаньона дополнительным или трюковым командам, например:

«зайка» — собака сидит столбиком на задних лапах

«ползи» — животное ползет, прижимаясь к земле

«переворот» — собака переворачивается с одного бока на другой

«умри» — питомец замирает лежа

«танцуй» — животное крутится, как будто гонится за хвостом

«апорт» — собака бежит за брошенным предметом и приносит его хозяину

«поцелуй» — компаньон по команде лижет хозяина в щеку

Стоит добавить, что всем этим командам можно обучить собаку в домашних условиях. Впрочем, под «домашними условиями» в данном случае подразумевается просто самостоятельная работа с питомцем, потому что заниматься дрессировкой кинологи рекомендуют на улице. Дело в том, что если вы ищете методику, как обучать собаку командам именно в домашних условиях, то вам следует понимать, что в дальнейшем высока вероятность того, что животное будет выполнять эти команды только в спокойной обстановке. В то время как дрессировка на улице сразу происходит в окружении множества отвлекающих факторов:

прохожих

пролетающих птиц

шумных детей

проезжающих автомобилей

присутствия других собак

Если щенка сразу приучить выполнять команды, невзирая на раздражители, то интересующий вас результат — послушный в любых условиях питомец — будет достигнут быстрее.

Жизненно важное: как обучить собаку команде «нельзя»

Многие опытные владельцы животных, а также те, кто занимается разведением собак, считают одной из самых важных команд — запрещающую. Команда «нельзя» или «фу» подается собаке, чтобы она прекратила нежелательное действие. Именно благодаря таким командам можно остановить питомца, который пытается броситься на другого человека, погнаться за кошкой или просто подойти слишком близко к ребенку, который боится.

Сразу заметим, что есть два варианта запрета:

Временное прекращение нежелательного действия, например запрет подходить к другому человеку..

Категорический запрет на действие, например на подбор с земли чего-либо съедобного с точки зрения собаки.

Для временного запрета нередко используют слово «нет» или «нельзя». Для категорического запрета также можно использовать команду «нельзя» или «фу». К какому слову приучить питомца — решение хозяина.

Как обучить собаку команде «нельзя»,чаще всего владельцу щенка рассказывает заводчик в момент, когда маленький питомец начинает во время игры кусать хозяина за руки. Обычно это происходит в возрасте двух-трех месяцев. Один из наиболее действенных способов обучить этой команде — использовать свернутую в трубку газету. Когда питомец в очередной раз укусит вас за руку, хлопаете его по носу газетой и говорите четко и раздельно: «Нельзя!» Сразу добавим, что такая мера воздействия для собаки не болезненна, но вызывает обиду. Нередки случаи, когда щенок впоследствии некоторое время «охотится» на любые газеты в доме, пытаясь им «отомстить».

Если животное прекратило нежелательное действие, его необходимо погладить, обязательно похвалить. Для похвалы можно использовать любые слова, но произносить их следует высоким, «кукольным» голосом. В то время как команды отдаются обычным голосом, который даже можно сделать более низким. Дело в том, что собака не знает смысла слов, но даже маленькие щенки хорошо понимают интонацию. Тонкий, высокий голос не вызывает опасений, а потому щенок быстро научится понимать, что его хвалят, особенно если дополнительно поощрять правильное действие лакомством. В дальнейшем постепенно следует убирать воздействие газетой и использовать только слово «нельзя».

Категорическому запрету на действие или команде «фу» собаку обучают позже, когда с щенком уже можно гулять на улице. Выберите место во дворе, разложите на пути следования собаки лакомства, пройдите мимо них и, когда собака попытается подобрать вкусный кусочек с земли, резко дерните поводок и скомандуйте: «Фу!» Если собака прекратила тянуться к кусочку, похвалите и угостите точно таким же лакомством с руки. Постепенно убирайте рывок поводка и оставляйте только команду.

Просто сидишь, а тебя кормят: как обучить собаку команде «сидеть»

Прежде чем приступать к обучению собаки другим командам в домашних условиях, необходимо приучить ее к тому, что у вас в левой руке всегда есть что-то вкусное. Для этого выбираем свободное место во дворе или на собачьей площадке и приучаем щенка ходить за рукой, в которой есть лакомство. Вкусные кусочки можно зажать в кулаке и выдавать щенку по одной штуке. Сначала часто, затем — реже. Если собака мелкой породы, то для начала можно пятиться, приглашая питомца следовать за рукой. С собаками крупных пород можно сразу идти вперед, лишь слегка наклоняясь, чтобы нос щенка находится на одном уровне с вашей рукой. Вести собаку в этом случае следует с левой стороны.

Когда щенок привыкнет, что в руке хозяина всегда есть что-то вкусное, можно приступать к решению задачи, как обучить собаку другим командам. Для отработки команды «сидеть» ведем собаку рукой, встаем прямо перед животным, а затем делаем движение кистью немного вверх и назад, так, чтобы щенок задрал морду. Рука при этом почти прижата к носу, чтобы у питомца не было возможности шагнуть назад. Собака садится. Если щенок никак не сообразит, что делать, можно нажать рукой на круп. Выдаем лакомство, хвалим, отпускаем с команды словом «гуляй». И снова ведем щенка за рукой. После четырех-пяти повторений делаем перерыв на игру — можно покидать собаке поноску, поиграть в перетяжки с канатом или просто побегать друг за другом.

Далее следует разобраться, как обучить собаку команде «сидеть» на выдержке. Когда собака запомнит команду «сидеть», то есть станет садиться без помощи руки, начинаем отрабатывать выдержку. Для этого необходимо посадить собаку по команде, прижать левую руку с лакомством к груди, а затем быстро сделать шаг назад и вернуться. Если собака не встала, похвалить, выдать лакомство. Затем приучаем щенка к таким же коротким шагам в стороны. Когда щенок приучился выполнять команду, даже если вы отошли на шаг, увеличиваем расстояние и время — отходим на два шага, задерживаемся на две секунды. Затем начинаем делать шаги не только в стороны, но и вперед так, чтобы щенок оказывался сбоку от вас. После каждого шага, если собака продолжает сидеть, обязательно поощряйте ее лакомством. На то, чтобы собака привыкла сидеть на месте, когда хозяин отходит от нее на несколько метров или уходит питомцу за спину, потребуется не менее одного месяца, причем отрабатывать команду придется в два-три подхода на каждой прогулке. Важно знать, что когда вы заходите собаке за спину, она должна оставаться на месте, допускается только поворот головы. Если собака вскочила с команды — подойдите к ней, усадите на то же место и продолжайте дрессировку. Также обязательно отпускать собаку с команды: когда вы добились необходимого результата, похвалите питомца, погладьте, выдайте лакомство, а затем произнесите команду «гуляй», что означает, что собака может встать, размяться и заняться своими делами.

Нередко у хозяев, которые взяли в дом взрослое животное, возникает вопрос, можно ли в этом случае обучить собаку командам. Кинологи отвечают однозначно — можно, просто потребуется больше времени и терпения.

Отдохнуть во время тренировки: как обучить собаку команде «лежать»

Этой команде начинают обучать сразу после того, как щенок научился «сидеть». Посадите собаку по команде, а затем поднесите к носу левую руку с зажатым в ней лакомством и потяните ее вниз, отдавая команду «лежать». Если щенок только наклоняет голову, но не ложится, можно нажать ему на спину между лопаток, прижав к земле. Еще один способ уложить упрямца — наступить на поводок как можно ближе к ошейнику, чтобы собака была вынуждена лечь. После того как питомец лег, хвалим его, угощаем, отпускаем с команды.

Хозяева, которые воспитывают не первую собаку, знают, что научить собаку лежать по вашему желанию — это полдела. Важнее всего знать, как обучить собаку команде «лежать» на выдержке. Обучают в этом случае так же, как и с предыдущей командой: делается шаг назад, шаги в стороны, потом два шага и далее по нарастающей. Сообразительные собаки довольно быстро понимают, что в процессе обучения этой команде нужно просто лежать и им за это будут выдавать лакомства. Это прекрасная мотивация, особенно для тех, кто любит поесть.

Подходи, садись у ноги и получай удовольствие: команды «ко мне» и «рядом»

Команда «ко мне», пожалуй, одна из самых важных для любой собаки. Ее беспрекословное выполнение дает хозяину уверенность, что в любой момент, в случае опасности или в спешке, он подзовет собаку, и она прибежит.

Обучение начинается из положения, когда собака сидит перед вами. Делаете шаг назад, протягиваете псу угощение левой рукой и командуете «ко мне». Когда собака подошла, делаете рукой движение вверх и назад, чтобы щенок сел. Отдельно команду «сидеть» отдавать не надо — собака на уровне условных рефлексов запомнит, что когда она подходит к хозяину, то должна сесть перед ним. Далее вы так же, как в предыдущих случаях, начинаете увеличивать расстояние, с которого подзываете собаку. На отработку беспрекословного выполнения команды, в зависимости от характера собаки и усердия хозяина, может потребоваться от месяца до двух лет. Важно помнить, что если вы подозвали собаку, но она прибежала не сразу, нельзя ругать ее, как только она подойдет. Правильное выполнение должно всегда подкрепляться положительными эмоциями. В следующий раз собака не будет бояться подходить к вам, даже если выполнит команду не сразу.

Обучение собаки команде «рядом» потребует от владельца больше времени и внимания. Дрессировка также начинается с позиции, когда собака сидит перед вами. Следует взять по кусочку лакомства в каждую руку, подать команду «рядом» и протянуть собаке кусочек правой рукой. Наклоняясь, ведем руку с кусочком себе под колени, когда собака зашла вам за спину, протягиваем ей левую руку с кусочком и подводим ее к левой ноге так, чтобы лопатки собаки были на одной линии с вашим коленом. Затем делаем движение вверх и назад, чтобы щенок сел. Собака может слегка касаться боком вашей ноги, но не должна наступать лапами на нее. Далее начинаете идти вперед, держа кусочек лакомства у носа собаки. Останавливаетесь и усаживаете собаку движением руки. Если все выполнено верно, выдаете лакомство и отпускаете собаку с команды. На то, чтобы обучить собаку команде «рядом», также может потребоваться около месяца регулярных ежедневных занятий.

Следим за привычками и превращаем их в команды

Как обучить собаку командам, которые невозможно показать? Ответ прост: следите за поведением собаки, нежелательные действия прекращайте, а желательные — сопровождайте командами и поощряйте за них. Так, например, можно обучить собаку команде «голос». Дождитесь, когда собака залает, например, на шум в подъезде, и скомандуйте: «Голос!» Затем поощрите собаку. Подавайте команду при лае в различных ситуациях, собака постепенно запомнит, что эта команда означает необходимость гавкать и будет выполнять ее уже по вашему желанию. Однако, обучая собаку команде «голос», учитывайте, что животное должно хорошо выполнять команду «нельзя», иначе недовольство соседей или прохожих громким непрерывным лаем вам обеспечено.

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