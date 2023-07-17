Чм заменить ТВ-тумбу, чтобы спрятать телевизор в интерьере

Телевизор часто портит внешний вид помещения, он редко сочетается с интерьером.

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Из-за этого устройство прячут за специальными приспособлениями. Дизайнеры myDecor рассказали, чем можно заменить надоевшую ТВ-тумбу.

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Телевизор можно спрятать за сдвижной панелью. Так, например, сделала студия Véronique Cotrel в мансардном пространстве в квартале Марэ.

Телевизор спрятали за сдвижной ореховой панелью, а звуковую систему встроили в платформу.

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Устройство можно убрать и за складную дверцу, как в парижской квартире. Дизайнеры сделали блок из светлого дерева, который соединяет в себе место для сна, скамью и приставной стол. За складными дверцами прячется стеллаж с телевизором.

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От телевизора также можно отвлечь внимание с помощью картин или графики на стенах.

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Кроме того, устройство можно интегрировать в шкаф, нишу в стене или на одну из полок стеллажа. Так получится сделать телевизор частью мебели.

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