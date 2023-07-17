Чм заменить ТВ-тумбу, чтобы спрятать телевизор в интерьере
Телевизор часто портит внешний вид помещения, он редко сочетается с интерьером.
Из-за этого устройство прячут за специальными приспособлениями. Дизайнеры myDecor рассказали, чем можно заменить надоевшую ТВ-тумбу.
Телевизор можно спрятать за сдвижной панелью. Так, например, сделала студия Véronique Cotrel в мансардном пространстве в квартале Марэ.
Телевизор спрятали за сдвижной ореховой панелью, а звуковую систему встроили в платформу.
Устройство можно убрать и за складную дверцу, как в парижской квартире. Дизайнеры сделали блок из светлого дерева, который соединяет в себе место для сна, скамью и приставной стол. За складными дверцами прячется стеллаж с телевизором.
От телевизора также можно отвлечь внимание с помощью картин или графики на стенах.
Кроме того, устройство можно интегрировать в шкаф, нишу в стене или на одну из полок стеллажа. Так получится сделать телевизор частью мебели.
Ещё одна идея – это приобрести проектор вместо телевизора. Его следует разметить напротив белой пустой стены.