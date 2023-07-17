6 мелочей, из-за которых дом выглядит неухоженным

Даже если вы делаете все, чтобы дом выглядел чистым и уютным, мелочи могут испортить все впечатления. Небольшие детали способны сделать квартиру неухоженный и показать, что вы — не идеальная хозяйка.

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Холодильник

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Случайные гости вряд ли заглянут к вам холодильник, но иногда такое происходит. Остатки еды, не упакованные в контейнеры, потекшие бутылочки на дверце и завядшие овощи показывают, что к порядку в этом доме относятся не слишком щепетильно. К тому же, такие оплошности опасны для вашего здоровья: бактерии, размножающиеся на продуктах, могут попасть на другие блюда и привести к отравлению.

Плохо протертые зеркала

Сделав уборку, многие забывают о необходимости почистить зеркала. Но именно стеклянные поверхности привлекают свет, а вместе с ним — внимание находящихся в комнате. Даже если все вещи лежат на местах, пол чистый, а на поверхностях нет пыли, грязные зеркала могут сделать помещение неухоженным. Особенно это касается зеркал в ванной комнате, на которые попадает зубная паста.

Сантехника

Металлические краны часто покрываются разводами. Даже в идеально чистой ванной или кухне такая деталь создает ощущение беспорядка и неухоженности. Чтобы этого избежать, можно натирать краны и металлические раковины специальными средствами. Или воспользоваться лайфхаком: смять пекарскую бумагу и сухим листом пройтись по крану, он снова станет блестящим.

Цветы

Комнатные растения в горшках или букет в вазе делают комнату живой и уютной, но если они завяли, засохли, выглядят «уставшими», то квартира тоже приобретет неухоженный вид. Не забывайте поливать растения и вовремя убирать подвядшие букеты. Если не получается стать цветоводом, расставьте дома суккуленты и сухоцветы.

Выключатели и удлинители

Протирать их забывают почти все, но именно на этих предметах быстро скапливается пыль. Отключите прибор от сети и хорошо протрите салфеткой, а затем ватной палочкой уберите жир и грязь у отверстий. Если грязь с удлинителя не отмывается, смените его на новый.

Кстати, то же касается и трубки домофона. На ней скапливается множество бактерий, что приводит к акне и высыпаниям на лице.

Ножки мебели

На ножках стола, торшерах, креслах тоже скапливается грязь. Убираясь дома, протирайте не только поверхности, но и ножки мебели, так помещение будет выглядеть уютной.