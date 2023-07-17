Когда убирать озимый чеснок – решает сама культура, а не цифра, обведенная огородником в календаре. В этой статье мы обсудим лучшее время для сбора урожая озимого чеснока и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы правильно его собрать и хранить.

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Начнем с общего правила, когда убирать озимый чеснок в принципе.

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Лучшее время для сбора урожая - это когда листья на растении пожелтели и отмерли естественным образом, а не по причине болезни или плохого ухода. Обычно это происходит как раз в середине лета, в зависимости от местоположения участка и климата, конечно.

Важно избегать слишком ранней уборки озимого чеснока, так как это может привести к недоразвитию луковиц, а слишком поздняя уборка приводит к болезням луковиц и снижению качества.

Почему озимый чеснок созревает дольше, чем обычно

Озимый чеснок сам по себе долгоиграющая культура - до 8 месяцев между посадкой и урожаем. Такой длительный вегетационный период дает время для наращивания крупных и ароматных луковиц.

Неблагоприятные погодные условия, такие как периоды проливных дождей, могут повлиять на рост озимого чеснока и увеличить время его созревания. Постоянно влажная погода приводит к насыщению почвы водой.

Плохая аэрация и заболоченность чреваты не только корневыми гнилями, но и влияют на способность растения усваивать воду и питательные вещества. В результате луковицы могут развиться не полностью, а ориентируясь лишь на календарную дату вы выкопаете чеснок намного мельче, чем планировалось.

Если в вашем регионе погода скорее дождливая и прохладная, чем жаркая и засушливая, обязательно впредь сажайте озимый чеснок на приподнятых грядках или холмиках, создавая дренажный уклон, позволяющий воде стекать с растений.

Когда стало очевидно, что плохая погода станет причиной мелких луковиц, то чуть отложите уборку и дайте чесноку рыбу. Имеется в виду рыбная эмульсия с высоким содержанием фосфора и калия. Ее можно купить или приготовить своими руками. Спойлер – летом ничего варить не придется!

Рыбная эмульсия - одно из лучших фосфорных органических удобрений, которое вы можете использовать для чеснока незадолго перед уборкой урожая, когда почвенные удобрения уже не вносятся.

Для приготовления рыбной эмульсии вам понадобятся следующие ингредиенты:

рыбные обрезки – головы, хвост, потроха (предпочтительно жирная рыба)

вода

большой контейнер с крышкой

перчатки

марля

мелкое сито

мерный стаканчик

большая посуда для смешивания.

Порубите рыбные обрезки ножом, чтобы процесс ферментации шел быстрее. Положите нарезанные рыбные обрезки в большую емкость и заливайте водой до тех пор, пока рыба не будет полностью покрыта. Обязательно используйте нехлорированную воду, так как хлор может убить полезные бактерии, необходимые для ферментации.

Накройте контейнер крышкой, но оставьте небольшое отверстие для выхода воздуха. Рыбная эмульсия сильно воняет, поэтому лучше определите ей место в дальнем конце сада.

Дайте составу побродить неделю. В июле солнце должно ускорить процесс разложения рыбы и выделения питательных веществ в воду.

Процедите и профильтруйте. В перчатках процедите смесь через марлю в другую емкость. Аккуратно отожмите марлю, чтобы извлечь побольше жидкости.

Снова отфильтруйте через мелкое сито, чтобы удалить все оставшиеся твердые частицы. В результате получится прозрачная жидкость, готовая к употреблению.

Рыбная эмульсия – мощное органическое удобрение, поэтому смешивайте одну часть на четыре-пять частей воды и поливайте чеснок раз в неделю вместо простой воды под корень. Это как раз совпадет с периодом отмены полива перед уборкой урожая.

К покупной рыбной эмульсии прилагается инструкция. В этом случае применяйте согласно указаниям производителя и также уберите поливную воду за две недели до предстоящей уборки.

Как правильно убирать озимый чеснок

Перед сбором урожая озимого чеснока важно подготовить растения, чтобы обеспечить наилучший возможный урожай. За две недели до сбора урожая прекратите полив растений, чтобы дать возможность внешним слоям луковицы высохнуть и затвердеть. Этот процесс сделает луковицы более устойчивыми к болезням и облегчит их хранение.

Когда ботва чеснока пожелтела и полегла, аккуратно выкопайте луковицы садовыми вилами или лопатой. Следите за тем, чтобы не повредить их и не дергайте за стебли слишком сильно.

После извлечения луковиц стряхните излишки почвы, но будьте осторожны, так как внешний слой луковицы все еще нежный. Соберите чеснок в связки и подвесьте в прохладном, сухом и темном месте на три недели. Этот процесс обеспечивает лучшее хранение и значительно снижает вероятность плесневения или гниения.

Как только луковицы подсохнут, обрежьте плодоножки примерно на 3-5 см выше луковицы, очистите их от остатков почвы и отправьте на хранение в ящик, если не предпочитаете оставлять в косичках.