Раскрыт правильный способ стирки темных джинсов
Сотрудница сервиса по подбору товаров и услуг Myjobquote Сара Демпси раскрыла правильный способ стирки темных джинсов. Соответствующий комментарий публикует издание Express.co.uk.
Эксперт пояснила, что джинсы часто теряют свой первоначальный внешний вид под воздействием солнечных лучей и горячей воды при стирке. Демпи уточнила, что перед тем, как поместить вещь в стиральную машину, ее стоит вывернуть наизнанку, а также добавить средство для сохранения цвета.
«Стирайте одежду темных оттенков вместе и на низкой температуре и используйте режим холодной стирки», — добавила она.
Помимо этого, собеседница издания рассказала, что поваренная соль способна удалить въевшиеся пятна и сохранить качество ткани. Кроме того, она уточнила, что белый уксус во время очищения за счет содержания кислоты предотвращает выцветание джинсов.