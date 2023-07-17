Раскрыт правильный способ стирки темных джинсов

Эксперт пояснила, что джинсы часто теряют свой первоначальный внешний вид под воздействием солнечных лучей и горячей воды при стирке. Демпи уточнила, что перед тем, как поместить вещь в стиральную машину, ее стоит вывернуть наизнанку, а также добавить средство для сохранения цвета.