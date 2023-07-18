В чем разница между бюджетным и дорогим тостером

Дорогой тостер может стоить в 20 раз больше дешёвого. За какие функции мы так переплачиваем и стоит ли оно того?

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Дорогие тостеры отличаются от бюджетных сразу по нескольким параметрам.

Вместимость. Обычные недорогие модели за один раз могут поджарить максимум два тоста. А вот устройства от 3 тысяч рублей справляются с четырьмя тостами.

Площадь нагрева. У дорогих тостеров, естественна, она больше. Поэтому куски хлеба могут прожариваться лучше.

Подставка для булочки. Хотя эта функция, по мнению пользователя iXBT.com, довольно бесполезна.

При этом существуют у тостеров особенности, которые не зависят от цены. Это технология центрирования, съёмный поддон, термоизоляция, подогрев и разморозка, экстра-подъём. Этими функциями оснащаются лишь определённые модели.