Садоводам посоветовали безопасный для птиц способ отпугнуть голубей

«Белый для птиц — цвет опасности, как красный для людей. Многие птицы демонстрируют белые перья, чтобы предупредить стаю об опасности, так что если посадить разные белые цветы в местах, которые вы хотите защитить, этого может быть достаточно, чтобы птицы на них не садились», — посоветовали эксперты.