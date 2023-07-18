7 домашних растений для борьбы со стрессом
Комнатные растения могут использоваться как один из способов для снижения уровня стресса и поднятия настроения.
MyDecor составил список домашних растений, которые будут успокаивать.
Лимон, а именно аромат его листьев, помогает бороться с нервным напряжением и избавляет от усталости.
Лаванда хорошо подойдёт для спальни. Её аромат благотворно влияет на сон.
Мята избавляет от головной боли. Её запах также помогает сосредоточиться и снимает нервное напряжение.
Ромашку обычно выращивают в открытом грунте, но и на подоконнике в горшке ей будет хорошо.
Она цветёт круглый год, имеет сладкий аромат, а её листья и цветы можно использоваться для создания успокаивающего чая.
Пеларгония или герань тоже успокаивает нервную систему и избавляет от тревоги.
Жасмин обладает пьянящим ароматом, успокаивающим нервы, он также поднимает настроение.
Розмарин используется обычно как приправа к блюдам и напиткам. Однако его хвойный аромат снижает уровень кортизола – гормона стресса.