7 домашних растений для борьбы со стрессом

Комнатные растения могут использоваться как один из способов для снижения уровня стресса и поднятия настроения.

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MyDecor составил список домашних растений, которые будут успокаивать.

Лимон, а именно аромат его листьев, помогает бороться с нервным напряжением и избавляет от усталости.

Лаванда хорошо подойдёт для спальни. Её аромат благотворно влияет на сон.

Мята избавляет от головной боли. Её запах также помогает сосредоточиться и снимает нервное напряжение.

Ромашку обычно выращивают в открытом грунте, но и на подоконнике в горшке ей будет хорошо.

Она цветёт круглый год, имеет сладкий аромат, а её листья и цветы можно использоваться для создания успокаивающего чая.

Пеларгония или герань тоже успокаивает нервную систему и избавляет от тревоги.

Жасмин обладает пьянящим ароматом, успокаивающим нервы, он также поднимает настроение.