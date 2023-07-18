Названы основные принципы оформления небольших квартир

Чтобы визуально увеличить пространство маленькой квартиры и сделать его максимально функциональным, надо использовать светлые оттенки в отделке и заказывать мебель по индивидуальным меркам.

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Эти и другие основные принципы оформления небольшого жилья назвала «Ленте.ру» дизайнер, директор по продукту мебельной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По ее словам, отказ от готовых решений в пользу изготовления мебели на заказ позволит грамотно встроить необходимые предметы интерьера и использовать каждый сантиметр даже небольшого пространства. Кроме того, это решение позволит учесть все индивидуальные потребности хозяев, их стиль и ритм жизни, добавила дизайнер.

Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала при оформлении маленькой жилплощади избегать темных оттенков.

Как правило, словосочетание «светлые оттенки» вызывает ассоциацию только с бежевым и белым. Однако палитры, используемые современными производителями, настолько широки, что каждый сможет выбрать правильный светлый оттенок любимого цвета и визуально расширить даже самое маленькое пространство.

Еще одним правильным решением в дизайне небольшого пространства Кузнецова считает отказ от темных плинтусов. Она советует отдавать предпочтение тому же оттенку, который выбран для стен, чтобы визуально не дробить помещение.

Заключительный совет дизайнера — выбирать предметы интерьера, которые могут выполнять сразу несколько функций.