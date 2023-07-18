Зачем наши бабушки завязывали перья чеснока в узел

Раньше вы наверняка встречали на огороде у бабушки чеснок, перья которого в июле завязывали в узел. На самом деле этот агротехнический прием действительно помогает вырастить крупные и сочные головки чеснока. Где-то к середине июля растение начинает постепенно перенаправлять питательные вещества из перьев в подземную часть, но у чеснока этот процесс идет медленнее, чем, например, у лука. После завязывания перьев в узел, они начинают быстрее усыхать, а значит, так вы стимулируете отток питательных веществ в головки.

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Проводить процедуру надо через несколько дней после удаления закручивающейся стрелки за 7-10 дней до сбора урожая.

Формируют узел из верхних перьев, причем если они слишком длинные, можно сделать даже не один, а два узла. Не затягивайте слишком туго и не переламывайте листья. При наличии времени можно даже сплести косу. Работайте в перчатках, чтобы не пораниться острыми краями.