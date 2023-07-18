4 причины, почему вянут перцы

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Перец считается одной из самых трудных для выращивания культур. То ему света мало, то напротив, слишком много, то поливы не вовремя. Увянуть листья перца могут даже от неправильной температуры воды. А хочется-то видеть на грядке здоровые, упругие зеленые стебли, чтобы быть уверенным в хорошем урожае.

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Разбираемся с основными причинами поникших кустов и обвисших листочков и рассказываем, как их устранить.

1) Заболела корневая система. Через корешки в куст поступают основные питательные вещества и влага. Если они повреждены или недостаточно развиты, то возникают проблемы. Чаще всего корни болеют спустя пару недель после высадки в открытый грунт или теплицу, так как растение адаптируется. Но нарушиться корневая система может и позже, если вы недостаточно заботитесь и оберегаете высадки. Первое, что надо исключить – вредителей и болезни. Внимательно осмотрите кустики и особенно листья – нет ли пятен, деформаций листовой пластины и дырочек на ней. Если есть, то потребуется обработка грядок специальными фунгицидами.

Также повредить корни вы могли сами, если неаккуратно рыхлили почву, а потом еще и залили водой, переувлажнив. Подождите несколько дней, возможно, растение сможет самостоятельно справиться с повреждениями. Если спустя 3-4 дня признаков улучшения нет, остается только выкопать и выбросить поникший куст. Иначе он станет приманкой для вредителей.

2) Неправильно поливаете. Если в почве нет воды, корни никак не смогут взять из грунта все питательные вещества. Усугубляет ситуацию продолжительная засуха. Частоту поливов определяйте на ощупь - почва на грядке должна быть всегда равномерно влажной, но при этом не сырой. Причем не только на поверхности, но и на глубину примерно штыка лопаты. Также дополнительно стоит замульчировать высадки соломой, чтобы влага так быстро не испарялась.

Бывает и так, что поливы регулярные, но не в то время и не той температуры. Если вы окатите грядки из шланга ледяной водой, когда на улице стоит жара – легко спровоцируете стресс у растений.

Кроме того, перец крайне чувствителен к влажности воздуха. Как бы вы не увлажняли почву, если в воздухе нет влаги – кусты будут сникать. В засушливые дни лучше прикрывать грядки белым нетканым укрывным материалом – он пропускает воздух, но препятствует испарению влаги, а еще защищает от палящего солнца, спасая листья от ожогов.

3) Нарушен температурный режим. Распространенная проблема – когда с утра вы видите бодрые плотные кусты, а к обеду они внезапно сникают. Перец крайне плохо переносит перепады температур и перегрев. Резкие колебания от ночной прохлады к дневной жаре провоцируют стресс, а жара вообще способна оставить вас без урожая, растение не только вянет, но и сбрасывает цветки и даже завязи.

Обязательно проветривайте теплицу, в сильную жару притеняйте грядки. В открытом грунте потребуется укрывной материал, чтобы защищать ночью от прохладного воздуха, а днем от жары.

4) Ошиблись с пасынкованием. В жаркую и влажную погоду перец обязательно надо пасынковать – удалять боковые побеги. А вот в жаркую и сухую – напротив, не трогать, так как дополнительные листья хорошо защищают кусты от высоких температур.