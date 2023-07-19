Как распознать борщевик Сосновского и помочь себе при ожогах

Российские регионы выделяют десятки миллионов рублей на борьбу с растением, похожим на гигантский укроп с зонтиками. Это борщевик Сосновского, который опасен для человека.

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Как распознать борщевик и помочь себе, если потрогали ядовитое растение, – в инструкции «ФедералПресс».

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Борщевик Сосновского начал распространяться по России с середины XX века. Его культивировали, чтобы использовать в качестве корма для животных. Но из-за вреда, который он наносил и животным, и человеку, делать это перестали.

В последние годы борщевиком Сосновского зарастают регионы в Северо-западной и Центральной частях России. На растение регулярно жалуются жители Московской, Ленинградской, Нижегородской, Владимирской областей, Пермского края. Чаще всего увидеть его можно на обочинах дорог и на почти не используемых полях.

Как выглядит борщевик: описание и фото

Взрослый борщевик Сосновского распознать достаточно просто. У него есть несколько особенностей:

Размеры. Высота самого растения от 2 до 6 метров. Размер листьев – до 1,5 метра. Диаметр зонтиков – до 60 сантиметров. Диаметр стебля у основания – до 10 сантиметров.

Стебель. Длинный, почти всегда прямой, ребристый и шероховатый. Внутри полый, похож на трубку. Отличается темно-красными прожилками.

Соцветия. На верхушке расположены огромные зонтики с сотнями белых цветов – крупными у края и мелкими в центре.

Листья. Плотные, рельефные, с изрезанными краями. Выглядят как сросшиеся из нескольких маленьких листочков.

Молодой борщевик Сосновского опознать сложнее. Но если приглядеться, можно заметить небольшие ярко-зеленые уже будто сросшиеся листья и маленький стебелек с характерными красными прожилками.

Для подстраховки можно воспользоваться поиском по картинке через «Яндекс» и Google. Также есть приложения, которые распознают именно растения – PlantNet, Flora Incognita, Picture This и другие. Мы загрузили на сервисы картинки с борщевиком Сосновского, и нейросети показали, что это именно он.

РИА "ФедералПресс"

Как борщевик Сосновского может навредить здоровью

Пыльца. Если вдохнуть пыльцу борщевика, можно получить раздражение гортани и отравление с тошнотой и рвотой. Если долго находиться в зарослях растения, можно заработать головокружение.

Сок. Прозрачный сок борщевика еще более коварен, чем пыльца. Он может попасть на кожу, и спустя время на пораженном участке появится ожог. На ожоги после взаимодействия с борщевиком люди жалуются чаще всего. Почему они появляются и как их лечить, расскажем ниже.

Ожоги от борщевика Сосновского

В соке борщевика Сосновского содержатся соединения фуранокумарины. Это светочувствительные вещества, которые активизируются при взаимодействии с ультрафиолетом. Когда сок попадает на кожу, она становится чувствительной к солнечным лучам именно из-за фуранокумаринов.

Если пораженный участок вовремя не скрыть от солнца и не обработать, в течение одного-трех дней на этом месте проявится ожог. Сначала кожа покраснеет и начнет зудеть, затем усилится отек, а после появятся пузыри с прозрачной жидкостью внутри.

РИА "ФедералПресс"

Как помочь себе, если на кожу попал сок борщевика

Сотрите сок с кожи тканью или салфеткой. Убирать надо тщательно даже мельчайшие капельки.

Сразу закройте пораженный участок частью плотной одежды, чтобы на него не попадали солнечные лучи.

Не трогайте руками другие участки кожи, лицо, глаза, чтобы не разнести сок.

Аккуратно промойте пораженную кожу прохладной водой с мылом. Промывать нужно 10–15 минут.

В следующие три-четыре дня защищайте кожу от солнца плотной тканью.

Если кажется, что сок попал в глаза, их тоже нужно тщательно промыть, а затем обратиться к врачу.

Что делать, если ожог все же появился