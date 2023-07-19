Как распознать борщевик Сосновского и помочь себе при ожогах
Российские регионы выделяют десятки миллионов рублей на борьбу с растением, похожим на гигантский укроп с зонтиками. Это борщевик Сосновского, который опасен для человека.
Как распознать борщевик и помочь себе, если потрогали ядовитое растение, – в инструкции «ФедералПресс».
Борщевик Сосновского начал распространяться по России с середины XX века. Его культивировали, чтобы использовать в качестве корма для животных. Но из-за вреда, который он наносил и животным, и человеку, делать это перестали.
В последние годы борщевиком Сосновского зарастают регионы в Северо-западной и Центральной частях России. На растение регулярно жалуются жители Московской, Ленинградской, Нижегородской, Владимирской областей, Пермского края. Чаще всего увидеть его можно на обочинах дорог и на почти не используемых полях.
Как выглядит борщевик: описание и фото
Взрослый борщевик Сосновского распознать достаточно просто. У него есть несколько особенностей:
- Размеры. Высота самого растения от 2 до 6 метров. Размер листьев – до 1,5 метра. Диаметр зонтиков – до 60 сантиметров. Диаметр стебля у основания – до 10 сантиметров.
- Стебель. Длинный, почти всегда прямой, ребристый и шероховатый. Внутри полый, похож на трубку. Отличается темно-красными прожилками.
- Соцветия. На верхушке расположены огромные зонтики с сотнями белых цветов – крупными у края и мелкими в центре.
- Листья. Плотные, рельефные, с изрезанными краями. Выглядят как сросшиеся из нескольких маленьких листочков.
Молодой борщевик Сосновского опознать сложнее. Но если приглядеться, можно заметить небольшие ярко-зеленые уже будто сросшиеся листья и маленький стебелек с характерными красными прожилками.
Для подстраховки можно воспользоваться поиском по картинке через «Яндекс» и Google. Также есть приложения, которые распознают именно растения – PlantNet, Flora Incognita, Picture This и другие. Мы загрузили на сервисы картинки с борщевиком Сосновского, и нейросети показали, что это именно он.
Как борщевик Сосновского может навредить здоровью
- Пыльца. Если вдохнуть пыльцу борщевика, можно получить раздражение гортани и отравление с тошнотой и рвотой. Если долго находиться в зарослях растения, можно заработать головокружение.
- Сок. Прозрачный сок борщевика еще более коварен, чем пыльца. Он может попасть на кожу, и спустя время на пораженном участке появится ожог. На ожоги после взаимодействия с борщевиком люди жалуются чаще всего. Почему они появляются и как их лечить, расскажем ниже.
Ожоги от борщевика Сосновского
В соке борщевика Сосновского содержатся соединения фуранокумарины. Это светочувствительные вещества, которые активизируются при взаимодействии с ультрафиолетом. Когда сок попадает на кожу, она становится чувствительной к солнечным лучам именно из-за фуранокумаринов.
Если пораженный участок вовремя не скрыть от солнца и не обработать, в течение одного-трех дней на этом месте проявится ожог. Сначала кожа покраснеет и начнет зудеть, затем усилится отек, а после появятся пузыри с прозрачной жидкостью внутри.
Как помочь себе, если на кожу попал сок борщевика
- Сотрите сок с кожи тканью или салфеткой. Убирать надо тщательно даже мельчайшие капельки.
- Сразу закройте пораженный участок частью плотной одежды, чтобы на него не попадали солнечные лучи.
- Не трогайте руками другие участки кожи, лицо, глаза, чтобы не разнести сок.
- Аккуратно промойте пораженную кожу прохладной водой с мылом. Промывать нужно 10–15 минут.
- В следующие три-четыре дня защищайте кожу от солнца плотной тканью.
- Если кажется, что сок попал в глаза, их тоже нужно тщательно промыть, а затем обратиться к врачу.
Что делать, если ожог все же появился
- Промойте пораженный участок.
- Высушите кожу, обработайте антисептическим раствором и нанесите декспантенол.
- Наложите бинт или марлю. Пластырь использовать нельзя.
- Примите обезболивающее и антигистаминное средство, чтобы снять боль, красноту и зуд.
- Защищайте пораженный участок от солнца повязкой или одеждой.
- Если ожог сильный или же пораженных участков много, не ждите, обращайтесь в больницу.