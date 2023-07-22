Декоративные кролики: как ухаживать, плюсы и минусы содержания

Декоративные кролики считаются относительно простыми в содержании домашними животными. Но чтобы животное чувствовало себя прекрасно, нужно знать, как за ним ухаживать.

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"Рамблер" рассказывает, что нужно кроликам и в чем особенности их содержания.

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Основные советы по уходу за домашними кроликами

Обеспечьте кролику просторную клетку, где он сможет свободно перемещаться и прыгать. Также в клетке должна быть хорошая вентиляция, не надо ее ставить в темный, заставленный разными предметами угол. Используйте мягкую и поглощающую подстилку, например, солому или древесные опилки. Регулярно меняйте подстилку, чтобы предотвратить появление неприятного запаха и болезней. Кролики нуждаются в разнообразной и сбалансированной пище. Основой их рациона должно быть сено и свежие овощи. Также можно давать им специальные кроличьи палочки или пеллеты, но они не должны составлять основу питания. Обеспечьте доступ к свежей воде в течение всего дня. Используйте поилку или миску, которую можно легко очищать. Регулярно чистите клетку и удаляйте грязь и мусор. Также необходимо следить за чистотой шерсти кролика и при необходимости чистить и вычесывать. Кролики очень активные животные, поэтому их нужно выпускать на прогулку по комнате или в специально оборудованном загоне. Регулярно посещайте ветеринара для осмотра и профилактических прививок. Также следите за здоровьем кролика и обратитесь к ветеринару, если заметите какие-либо изменения в его поведении или состоянии здоровья.

Важно помнить, что декоративные кролики требуют большего внимания и ухода, чем хомяки. Перед тем, как решить завести кролика, убедитесь, что вы готовы предоставить ему все необходимое и уделять ему достаточно времени и внимания.

Плюсы содержания домашних кроликов

Считаются малошумными животными

Занимают небольшое пространство и не требуют большого вольера или клетки.

Могут быть отличными компаньонами и приносить радость своим владельцам.

Требуют небольшого количества еды.

Уход за кроликами относительно прост и не требует больших затрат.

Минусы содержания домашних кроликов