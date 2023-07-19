Строительный эксперт объяснил, что лучше: паркет или ламинат

Для напольного покрытия лучше выбрать паркет, а не ламинат, поскольку первый надежнее и долговечнее. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил строительный эксперт Федор Васильев. Кроме того, по его словам, поврежденный паркет можно восстановить, а ламинат придется менять.

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«Верхний слой ламината — это покрытая защитной пленкой бумага с напечатанным рисунком, а верхний слой паркета — это натуральный спил дерева. В случае повреждений и износа паркетные доски можно циклевать, вновь покрыть лаком, восстановить цвет. В случае с повреждением, вздутием, выгоранием цвета ламината есть только один выход — заменить ламинат», — пояснил Васильев.

Он добавил, что существуют виды ламината, которые способны прослужить 20-30 лет при бережном обращении, однако по стоимости они близки к паркету.

В прошлом году ученые Пермского Политеха создали экологически безопасный строительный композиционный материал, который можно использовать для внутренней и наружной облицовки стен зданий, а также в качестве напольного покрытия и террасной доски.