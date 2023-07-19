Как удалить пятна от ягод и пота с одежды
Продуктолог, эксперт по бытовой химии Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла способы удалить различные виды загрязнений с одежды. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».
Пятна пота помогут отстирать кислоты, например, лимонная, в растворе которой необходимо замочить ткань на 10–15 минут. В то же время следы от мороженого следует устранять при пониженных температурах воды, а от земли — посредством пятновыводителя в спрее и геля для стирки с энзимами в составе, отметила специалистка.
По словам собеседницы издания, наиболее сложно избавиться от пятен травы и ягод, таких как клубника, малина или смородина.
«В борьбе с красящими пятнами поможет пятновыводитель-отбеливатель и стирка с порошком. Вещи необходимо стирать не менее 60 минут при температуре 40 градусов, при этом белую одежду нужно предварительно обработать сухим пятновыводителем-отбеливателем, цветную — жидким», — объяснила Рыжкова.