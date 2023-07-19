Как удалить пятна от ягод и пота с одежды

Пятна пота помогут отстирать кислоты, например, лимонная, в растворе которой необходимо замочить ткань на 10–15 минут. В то же время следы от мороженого следует устранять при пониженных температурах воды, а от земли — посредством пятновыводителя в спрее и геля для стирки с энзимами в составе, отметила специалистка.